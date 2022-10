Deion Sanders parle d’altercation avec l’entraîneur-chef de l’État d’Alabama

Deion Sanders a participé à la conférence de presse d’après-match après avoir vaincu l’État d’Alabama prêt à se défendre contre les affirmations d’Eddie Robinson Jr qui a déclaré que Sanders avait manqué de respect à l’équipe et n’était pas SWAC.

Ce week-end, Deion Sanders et Jackson State ont poursuivi leur domination dans le SWAC en se dirigeant vers l’État de l’Alabama en tant qu’adversaire de retour. Après quatre quarts sur le terrain, le match s’est terminé par une victoire de 26 à 12 pour la Jackson State University. Le match à Alabama State a été complet avec des fans remplis dans le stade, un spectacle dont beaucoup ne se souviennent pas s’être produit dans la mémoire récente. Après le match, lorsque l’entraîneur-chef Deion Sanders et l’entraîneur-chef de l’État d’Alabama Eddie Robinson Jr sont allés saluer au milieu de terrain, une altercation a eu lieu. Sanders est apparemment allé embrasser Eddie avec un câlin incitant Eddie à mettre sa main sur la poitrine de Sander pour l’arrêter et Sanders a répondu en repoussant sa main.

Bien sûr, après la flambée sur le terrain, tout le monde attendait la conférence de presse d’après-match et l’entraîneur-chef de l’État d’Alabama, Eddie Robinson, ne s’est pas retenu. Il s’est principalement senti irrespectueux parce que Deion a qualifié le match de “jeu d’argent” dans la semaine précédant le match en raison des grandes foules qui suivent Sanders.

“Nous n’avons pas parlé avant le match”, a déclaré Robinson. «J’étais là-bas tout le temps à la ligne des 50 verges. Il a traversé tout notre groupe dans notre endzone. Il a parcouru le long chemin pour se rendre de son côté du terrain en avant-match. Je pensais que ce n’était pas classe du tout. Dans l’après-match, je ne suis pas sur le point de te faire le câlin du frère d’Obama. Je vais te serrer la main et continuer. Je vais toujours être respectueux et respecter le jeu. »

“Je vis sur les entraîneurs du SWAC”, a déclaré Robinson. « Il n’est pas SWAC. Je suis SWAC. Donc, il est à la conférence en train de faire un excellent travail. Je ne peux pas frapper ça, j’ai une super équipe. … Mais tu n’es pas sur le point de venir ici et de me manquer de respect, ainsi qu’à mon équipe et à mon école, et ensuite de vouloir un câlin à mon frère. Serre-moi la main et fous le camp. Période. Vous avez le W, excellent travail. J’espère qu’il reviendra l’année prochaine. Je prie pour qu’il n’obtienne pas un emploi chez Power 5 afin que nous puissions les jouer l’année prochaine à Jackson et je prie pour qu’ils nous placent pour leur foutu retour à la maison.

« Nous ne sommes pas amis, il ne m’a jamais appelé, je ne l’ai jamais appelé. Grand joueur… merde, tout le monde veut être un putain de Prime Time quand ils étaient petits. Vous avez du respect pour le gars, mais vous ne pouvez pas faire ce genre de choses toute la semaine, puis revenir et mettre votre quart-arrière de secours et essayer de mettre plus de points au tableau. Sh * ts irrespectueux. Prenez un putain de genou.