Deion Sanders nous a dit que le Colorado arrivait. Voici pourquoi tu aurais dû écouter

RJ Jeune Analyste du football universitaire national de FOX Sports

Les Buffaloes du Colorado en ont choqué plus d’un avec leur victoire 45-42 contre le n°17 ​​TCU samedi. Mais ils ne m’ont pas choqué, ni les téléspectateurs et auditeurs de FOX Sports. » Spectacle de football universitaire numéro un « .

Le 12 décembre 2022, j’ai écrit que Shedeur Sanders était mon favori pour remporter le Heisman Memorial Trophy – juste devant le vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams.

Le 10 janvier 2023, j’ai classé le Colorado n°21 dans mon Top 25 bien trop tôt. . En pré-saison, j’avais les Buffaloes au 20e rang.

Aucune de ces décisions n’a été prise à la légère, et aucune de ces décisions n’a été prise sans analyse.

Même si certains m’ont calomnié, ceux qui ont lu et écouté le savent mieux. Ils savent que Deion « Coach Prime » Sanders a utilisé le même plan pour transformer le Colorado en une équipe capable d’éliminer le vice-champion du titre national qu’il a employé pour faire de Jackson State un programme FCS classé au niveau national et une centrale HBCU.

Parce que les gens adorent quand je classe les choses, voici 10 raisons pour lesquelles j’étais all-in sur le Colorado avant tout le monde.

1. Il avait le soutien du directeur sportif Rick George

À bien des égards, George s’était mis en position d’attirer un entraîneur du calibre de Prime grâce à son travail et à sa malchance. La malchance étant que le Colorado avait une fiche de 5-19 au cours des deux saisons précédentes.

Mais il avait également montré que lui et le département des sports de CU étaient prêts pour l’expérience Prime. Ils avaient embauché deux entraîneurs-chefs noirs avant lui et sont la seule université à majorité blanche de l’histoire à embaucher trois entraîneurs-chefs noirs d’affilée : Mel Tucker, Karl Dorrell et Prime.

George a signé avec Prime un contrat qu’il ne pouvait pas payer immédiatement, mais il était convaincu que son département des sports, Prime et ses donateurs rempliraient ses obligations. Il a été récompensé par des billets de saison vendus et une attention sans précédent pour le programme, et il a été le premier à profiter de l’effondrement du Pac-12 avec un retour au Big 12, qui entre en vigueur l’année prochaine.

2. USC et TCU a établi le plan

Lincoln Riley a repris un USC 4-8, a remanié la liste, a recruté un QB talentueux et s’est entouré d’entraîneurs qui connaissent le ballon. Le résultat de la première année a été une saison de 11 victoires avec une place dans le match pour le titre Pac-12 et dans le Six Bowl du Nouvel An.

Sonny Dykes a repris un programme chrétien texan 5-7, a remanié la liste, a recruté un QB talentueux et s’est entouré d’entraîneurs qui connaissent le ballon. Le résultat de la première année a été une équipe de 12 victoires qui a battu 13-0 le champion du Big Ten du Michigan au Fiesta Bowl et a terminé deuxième du titre national.

Si ces hommes peuvent le faire, pourquoi ne pas être l’un des plus grands athlètes américains, les meilleurs coachs en marketing et un homme qui a construit son style de vie autour d’une chose : il est le meilleur dans ce qu’il fait, peu importe ce que c’est : jouer, parler. Télévision, coaching.

RJ Young réagit à la victoire bouleversée de Deion Sanders et du Colorado contre le n°17 ​​TCU | Spectacle n°1 de la BFC

3. L’offensive de Sean Lewis a été productive à État du Kent

Au cours de la saison 2020, l’équipe de Kent State de Sean Lewis a mené le pays en attaque totale avec 606,5 verges par match et en marquant 49,8 points par match. Les Buffaloes ont inscrit non seulement 45 points, mais 541 verges contre TCU.

Il a également remporté le bowling Golden Flashes en 2019 et 2021.

Son attaque dans l’État de Kent a produit le transfert très convoité du quart-arrière de l’UCLA, Collin Schlee, et du joueur de Penn State, Dante Cephas. C’était aussi le genre d’offensive qui non seulement évolue avec le tempo, mais qui donne la priorité à mettre le ballon entre les mains des meilleurs joueurs aussi souvent que possible. La plupart du temps, c’est le quarterback, et Shedeur Sanders est un tel quarterback.

4. Charles Kelly est l’un des meilleurs recruteurs du sport

Charles Kelly a fait partie de deux équipes gagnantes de titres nationaux travaillant pour Nick Saban en Alabama. Il a également été le premier membre du personnel de CU à ne pas avoir vu Hunter jouer pour l’évaluer en tant que joueur de calibre Heisman.

« Les gars peuvent jouer aux deux postes, surtout quand vous êtes câblé de la bonne manière, et Travis est définitivement câblé de cette façon », a déclaré Kelly pendant l’intersaison.

L’idée qu’un homme qui a contribué à façonner certains des meilleurs arrières défensifs du sport en Alabama croyait dès le départ que Hunter pouvait être un joueur d’élite à la fois dans les coins et dans les extérieurs était plus que suffisante pour que je croie la même chose.

Kelly a également été récemment citée comme la meilleur recruteur du pays par 247 Sports . Cette prouesse a porté ses fruits presque immédiatement lorsque les Buffaloes ont décroché le demi de coin cinq étoiles Cormani McClain, qui était le joueur n ° 1 à son poste.

5. La règle 40-40-20

Parce que Prime a commencé sa carrière deux ans après l’avènement du portail de transfert et un an avant l’avènement de la réglementation du nom, de l’image et de la ressemblance par la NCAA, il n’a pas suivi les idées traditionnelles sur la façon dont une liste devrait être construite. La sagesse conventionnelle veut qu’un entraîneur doit recruter des joueurs talentueux du secondaire, développer ces joueurs, puis espérer voir les fruits de son travail dans trois ans.

Mais Prime n’a jamais suivi un calendrier conventionnel. Il est seul, ce qui veut dire qu’il n’a pas de temps à perdre. À Jackson State, il a construit le programme avec 40 % de transferts de diplômés, 40 % de transferts de premier cycle et 20 % de recrues du secondaire – la règle 40-40-20.

Avec cette formule, il a obtenu une fiche de 23-3 au cours de ses deux dernières années à la JSU, avec deux titres de conférence et deux apparitions dans le match pour le titre national HBCU. Au Colorado, non seulement il a utilisé la même stratégie de gestion de liste, mais il disposait des ressources d’une institution Power 5 et de 22 bourses supplémentaires pour travailler.

Le résultat avant le match des Buffaloes contre les Horned Frogs était qu’il avait 15 transferts de diplômes sur sa carte de profondeur à deux profondeurs.

Le transfert Jimmy Horn Jr. (sud de la Floride) et le transfert diplômé Xavier Weaver (également sud de la Floride) ont combiné 90 attrapés et 1 269 verges l’année dernière. Chacun a bénéficié d’une performance de réception de 100 verges contre TCU.

Dylan Edwards, peut-être le plus vanté des vrais étudiants de première année du Colorado, a mené une rotation de trois porteurs de ballon avec 159 verges et quatre touchés – y compris le score gagnant.

Après la victoire du Colorado samedi, il n’a jamais été aussi facile pour Prime de recruter, et ce n’était pas si difficile pour lui de recruter auparavant.

Rappelez-vous, c’est l’homme qui est devenu le premier à convaincre un joueur cinq étoiles de signer dans un programme du FCS.

6. Il a expédié ce qu’il ne pouvait pas utiliser et il a gardé le reste : trois joyaux de l’époque de Karl Dorrell

Ouais, tout le monde sait maintenant qu’il a apporté ses propres bagages chez Colorado. Ce qu’ils ne voient pas, c’est qu’il a parcouru le domaine et a également trouvé trois joyaux.

Prime a gardé cinq joueurs de l’équipe 1-11 de Dorrell, et trois sont titulaires cette saison : le centre de deuxième année Van Wells, le plaqueur gauche junior Gerad Christian-Lichtenhan et la sécurité junior Trevor Woods.

Le Colorado a une ligne offensive vétéran.

Alors que même les plus ardents détracteurs du programme de Prime s’accordaient sur le fait que CU était talentueux dans la plupart des postes de compétence, peu de gens pensaient que les Buffaloes garderaient Shedeur Sanders debout assez longtemps pour mener l’offensive.

Mais ces gens n’y prêtèrent pas attention non plus. Quatre des cinq titulaires de la ligne offensive de Prime sont des hommes des classes supérieures et trois sont des transferts de diplômés. Ces cinq partants – Christian-Lichhtenhan, Wells, Jack Bailey, Savion Washington et Landon Bebee – ont totalisé 83 matchs joués et 69 départs avant le début de la saison 2023.

7. Travis Chasseur signifie « Faites confiance à LUI »

Champ Bailey a capté 47 passes pour 744 verges et réalisé trois INT en Géorgie en 1998. Hunter peut faire mieux.

Maintenant que beaucoup ont vu Hunter devenir le premier joueur du 21e siècle à réussir une interception, un effort de réception de 100 verges et à marquer un touché, ils voient ce que des gens comme moi et mes téléspectateurs savaient depuis que Prime m’a parlé pour la première fois en février 2022 à Jackson State après avoir signé le joueur n°1 de sa classe quel que soit son poste.

Hunter est le meilleur joueur à deux que le sport ait vu depuis Charles Woodson du Michigan et probablement l’athlète le mieux conditionné que le sport ait jamais vu. Ce n’est pas qu’il ait joué plus de 120 snaps – l’équivalent de quatre matchs de football pour un titulaire régulier – mais qu’il avait encore assez d’énergie pour danser dans les vestiaires après la victoire mémorable de CU.

Beaucoup se demanderont s’il peut jouer autant de snaps par match pour le reste de la saison. Pas assez de gens s’émerveillent de ce qu’il a fait samedi et du fait qu’il est peu probable que nous voyions une autre performance comme celle-là.

C’est la raison pour laquelle j’ai également dit que Hunter serait l’un des favoris d’Heisman, et pourrait même être le favori sinon pour son quarterback.

8. Rien n’a changé chez Shedeur Sanders, il est juste le niveau du boss dans votre jeu

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les quarts-arrières, Riley a déclaré à l’animateur de FOX Sports, Colin Cowherd, que le talent des bras n’avait pas autant d’importance que la victoire.

Si le quarterback est un gagnant – ses équipes gagnent bien plus qu’elles ne perdent – ​​généralement, il peut aussi bien jouer le quarterback. Après la victoire contre TCU, Shedeur Sanders a une fiche de 71-8 en tant que titulaire, et il n’a jamais fait partie d’une équipe de football perdante – du ballon des jeunes jusqu’au ballon Power 5.

Là où va Sanders, la victoire suit.

Ensuite, il y a ceci : à Jackson State, il a lancé pour 3 732, 40 TD et six INT en 2022. Voici une liste des QB qui ont lancé au moins 3 500 yards et 40 TD, et moins de sept INT en 2022 :

1. Caleb Williams, vainqueur du Heisman 2022 et QB de l’USC

2. Sélection n ° 2 au repêchage de la NFL, quatrième place de Heisman et ancien QB de l’Ohio State CJ Stroud.

3. Chédeur Sanders.

C’est la liste.

« Mais RJ, Sanders intensifie la concurrence du FCS au FBS. Vous pouvez vous mesurer à une concurrence inférieure au niveau du FCS. »

Je ne sais pas. Peux-tu?

Vérifions les statistiques : « Siri, quels quarterbacks du FCS ont lancé au moins 3 500 yards et 40 TD, et moins de sept INT en 2022 ?

1. Chédeur Sanders.

C’est la liste.

Pourtant, il existe un récit selon lequel les joueurs de football du FCS – sans parler du HBCU – ne peuvent pas immédiatement concourir au niveau Power 5. Non seulement Sanders a concouru, mais il a fait ce qu’aucun autre quart-arrière du Colorado n’a fait – passer 510 verges – sur la route, contre un adversaire du top 25, lors de sa première sortie en Power 5.

Hunter, le gardien de sécurité Shilo Sanders et le porteur de ballon Sy’veon Wilkerson sont également des produits HBCU.

9. Prime était NIL avant qu’il ne soit cool

Il a remporté le prix Jim Thorpe en 1988 et a été élu All-American à l’unanimité – en tant que remplaçant.

Parce qu’il a pris une prime de signature pour jouer dans le système agricole des Yankees de New York, il n’a pas été éligible à une bourse dans l’État de Floride. Il a donc joué la dernière année aux frais des Yankees.

Les Yankees ont payé sa dernière saison universitaire. Si quelqu’un sait comment valoriser les joueurs, c’est bien Prime. Et à l’ère du football universitaire, de nombreux joueurs tentent d’obtenir exactement cela.

10. Partout où Prime va, il donne tout ce qu’il a

Prime ne tolère pas les BS avec des gens qui ne peuvent pas l’aider à gagner, et il conserve les reçus comme le fait le comte de Monte-Cristo – et comme moi. Il est alimenté autant par ceux qui l’aiment que par ceux qui doutent de lui.

Il consacre ce qu’il lui reste à la tâche à accomplir. Il s’est fait amputer les orteils plutôt que de rater un match la saison dernière. Il sortira lui-même de l’hôpital après avoir reçu un diagnostic d’événement mettant sa vie en danger parce que son fils, Shedeur, lui a dit qu’il ne pensait pas pouvoir jouer si son père n’était pas sur le côté.

Il a choisi de se faire opérer en juillet dernier plutôt que de risquer de se faire opérer au cours de la saison. Et il s’attend à ce que tout le monde autour de lui travaille aussi dur que lui.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’animateur du podcast « L’émission numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The RJ Young Show » sur YouTube .

