Deion Sanders Moments les plus hilarants et emblématiques

Deion Sanders a captivé la nation en tant qu’entraîneur-chef du Colorado, alors quel meilleur moment que maintenant pour revisiter certaines de ses citations les plus emblématiques ?

À l’heure actuelle, la personne la plus en vogue dans le monde du sport est Deion Sanders. Coach Prime a tous les yeux rivés sur l’Université du Colorado après avoir eu un impact similaire à Jackson State. Pour les jeunes générations, il s’agit de leur première introduction à Deion Sanders. Son époque Primetime a changé la donne pour la NFL et a inspiré presque tous les joueurs de la NFL moderne et certains de la MLB. Pour ceux qui auraient oublié, revisitons les citations emblématiques de Coach Prime du passé et du présent.

Deion « Primetime » Sanders Citations les plus hilarantes et emblématiques

« On ne passe pas d’un Yugo à une Benz, puis de nouveau à un Yugo. »

Fans des Falcons, celui-ci va faire mal mais il doit être sur la liste. Lorsque Deion a quitté ses bien-aimés Falcons d’Atlanta pour rejoindre les 49ers, on lui a demandé de retourner à Atlanta. Puis il a laissé tomber cette phrase hilarante sur Yugo et Benz.

« Il y aura beaucoup de zéros dans ce contrat. Tu vas penser que c’est de la soupe à l’alphabet ou quelque chose comme ça, tous ces zéros là-dedans.

Poursuivant son passage avec les Falcons, nous ne pouvons pas oublier cette citation emblématique. C’est peut-être celui qui prouve que Prime a toujours été le même. Interrogé sur son premier contrat avec les Falcons dans la NFL, il a fait savoir aux gens qu’il se dirigeait vers le sac. De plus, après ce contrôle, Deion et MC Hammer se rendaient dans un petit club d’Atlanta pour célébrer. Ce club est officiellement connu aujourd’hui sous le nom de club de strip-tease emblématique Magic City.

« Je suis marié au football, le baseball est ma petite amie. »

Deion Sanders s’est ancré dans l’histoire au début de sa carrière. À ce stade, tout ce qu’il fait n’est qu’un supplément. Le jour où il a joué dans la NFL et la MLB dans les 24 heures, il est devenu une légende mais cette citation ressort toujours de cette époque.

Regardez bien, sentez-vous bien. Sentez-vous bien, jouez bien. Jouez bien, ils paient bien.

C’est l’une des citations que Deion a apportées de son temps en tant que joueur à son équipe en tant qu’entraîneur. Beaucoup l’ont entendu à Jackson State et pensent que c’est nouveau. Oh non, cela fait partie de son portefeuille depuis des décennies.

« Je n’ai pas le temps de profiter du moment. Le Père Noël n’a pas le temps, tu sais ? Il doit livrer les cadeaux. Il n’a pas le temps de déguster ses cookies. C’est tout ce qu’il obtient.

Lorsqu’on lui a demandé s’il appréciait le succès au Colorado et ce que cela faisait de gagner les premiers matchs, Deion a laissé une citation inoubliable. Il a comparé son rôle à celui du Père Noël, il a un travail à faire et ne peut pas profiter des fruits de son travail car il y a encore beaucoup à faire.

« J’amène mes bagages et c’est Louis »

Lorsque Deion a atterri au Colorado après avoir été nommé entraîneur-chef, il a rencontré l’équipe alors 1-11 qu’il devait propulser vers de nouveaux sommets. Il a abandonné cette ligne emblématique puis a restructuré l’ensemble du torréfacteur, ne laissant qu’une poignée d’anciens joueurs dans l’équipe.

« Nous faisons des choses qui n’ont jamais été faites et cela met les gens mal à l’aise. Quand vous voyez un homme noir confiant assis ici, parler et marcher, entraînant 75 pour cent d’Afro-Américains dans le vestiaire, c’est un peu menaçant. Oh, ils n’aiment pas ça… mais devinez quoi, nous allons constamment faire ce que nous faisons, et je suis là et je ne vais nulle part, et je suis sur le point de me sentir à l’aise dans une minute.

Après un bon début au Colorado en battant l’actuel finaliste du championnat de football universitaire, TCU. Deion a abordé de front le racisme dans le coaching. Quelque chose que beaucoup de gens ne s’attendaient pas à voir abordé sur une grande scène. D’autres entraîneurs n’en parleront pas par peur de perdre leur emploi mais Deion le dira sans broncher.

« Je ne pense pas avoir trébuché ou bégayé quand je t’ai dit que nous venions. »

Après la victoire de la semaine 2 contre le Nebraska, Deion a mis à exécution sa menace de se mettre à l’aise. Il s’est directement adressé aux médias après le match et a répondu à leur choc avec cette superbe citation.