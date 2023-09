Deion Sanders fait taire les critiques alors que le Colorado bat le #17 TCU

Deion Sanders a commis l’impensable battement de l’année dernière, finaliste du championnat de football universitaire, TCU, lors de ses débuts en tant qu’entraîneur au Colorado.

Les débuts de Deion Sanders dans le football universitaire en tant qu’entraîneur-chef du Colorado se sont déroulés hier et se sont déroulés exactement comme la plupart d’entre nous le savaient. Il y a seulement 7 mois, TCU participait au match de championnat national qu’il a perdu 65-7 contre la Géorgie. Pour leurs débuts dans la saison 2023, ils étaient favoris pour battre le Colorado par trois touchés. Cependant, dès le début du jeu, nous avons pu constater que ce ne serait pas le cas. Shedeur Sanders, fils de Coach Prime, a mené l’équipe à une victoire de 45-43 avec Travis Hunter jouant à la fois en attaque et en défense. Hunter a joué plus de 100 snaps et n’a jamais ralenti à aucun moment de la partie. Shedeur a battu un record scolaire lors de son premier match, devenant ainsi le premier QB de l’histoire du Colorado à lancer plus de 500 verges.

Depuis le départ de Deion de la Jackson State University, les critiques ont affirmé que ses débuts seraient un signal d’alarme et que le Colorado n’aurait pas beaucoup de chance. L’année dernière, le Colorado a obtenu une fiche de 1-11, la victoire d’hier constitue déjà une grande amélioration. De plus, Deion n’a pas oublié les critiques et a répondu à leurs propos durs lors de la conférence de presse d’après-match.

« Quand vous voyez un homme noir confiant, assis ici, parler, marcher, entraîner 75% des Afro-Américains dans le vestiaire, c’est un peu menaçant », a déclaré Sanders. « Oh, ils n’aiment pas ça ! Mais devinez quoi ? Nous allons toujours faire ce que nous faisons parce que je suis ici et je ne vais nulle part. Et je suis sur le point de me sentir à l’aise dans une minute.

« J’ai reçu des reçus, je sais qui ils sont », a déclaré Sanders à propos de ses détracteurs. « J’ai essayé de te dire [about Travis Hunter] mais tu ne voulais pas me croire, parce que je ne suis qu’un vieux et noble entraîneur. Je ne connais rien au football. Je viens de jouer dans la NFL pendant 14 ans. J’ai joué à un niveau élevé à l’université pendant quatre ans. Et j’entraîne des jeunes depuis longtemps. Comment pensez-vous que nous avons eu Dylan Edwards ? Je l’ai entraîné quand il avait 4-7 ans. C’est pourquoi nous avons eu Dylan Edwards.

La partie la plus surprenante de la victoire est peut-être qu’elle s’est produite sur la route lors du premier match de l’ère Prime. De plus, cela étouffe le bruit des critiques et de tous ceux qui doutent du Colorado.

« Je détourne beaucoup de choses, mais je suis humain, donc je ressens certaines choses », a déclaré Sanders après le match. « Et je suis un donateur naturel. Je donne, je donne, je donne. Et de temps en temps, j’ai un de ces moments vides sur lesquels je dois réfléchir… et ce que nous avons accompli là-bas aujourd’hui, aucun d’entre vous ne l’a cru. Peut-être que quelques-uns d’entre vous me connaissaient et savaient comment je m’étais déprimé. Ils savent que je suis un gagnant. Je vais finir par gagner. Aucun d’entre vous ne pensait que vous alliez être assis ici. Vous pensiez que vous étiez censé être de l’autre côté et les interviewer. Ou venir me demander : « Que s’est-il passé ? Vous avez dit ceci et vous avez dit cela. Ouais, et maintenant ? Maintenant quoi? Tout le monde se calme maintenant.

« Quoi de neuf, patron ? » dit Sanders. « Croyez-vous maintenant ? Attends, attends ! … Oh non non non ! J’ai lu toutes ces conneries que tu as écrites ! J’ai passé au crible tout ça. Oh non! Allons! Crois-tu? Vous ne croyez pas. Vous venez d’y répondre. Vous ne croyez pas. Question suivante. » L’entraîneur a ajouté : « Je ne suis pas vindicatif comme ça. Je veux juste qu’ils sachent que je sais que tu n’es vraiment pas avec moi, tu n’es vraiment pas avec nous. Tu ne veux pas me voir gagner. Vous ne voulez pas me voir en victoire, ou en paix, et avoir de la joie. Mais j’adore ça.