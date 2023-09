Deion Sanders et l’équipe pardonnent au joueur dont le coup tardif a envoyé la star à l’hôpital avec un foie lacéré

L’entraîneur-chef des Buffaloes de l’Université du Colorado, Deion Sanders, a défendu la sécurité de l’État du Colorado, Henry Blackburn, mardi, après avoir reçu des menaces de mort pour un coup tardif qui a envoyé la star des Buffaloes, Travis Hunter, à l’hôpital avec un foie lacéré.

Blackburn a porté un coup tardif à la section médiane de Hunter lors d’une passe incomplète au premier quart du Rocky Mountain Showdown le week-end dernier. Le senior des Rams a tiré un drapeau pour rugosité inutile, l’une des 17 pénalités commises par les Rams lors de la défaite 43-35 en double prolongation contre les Buffaloes. Hunter s’est rendu à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie.

« C’est absurde que des gens soient menacés », a déclaré Sanders lors de sa conférence de presse hebdomadaire. « Cela ne me dérange pas de recevoir des menaces de mort. Je les reçois chaque semaine. Mais un enfant, ce n’est pas bien. … Il ne mérite pas une menace de mort pour un match. En fin de compte, c’est un jeu : quelqu’un doit gagner, quelqu’un doit perdre. Tout le monde continue sa vie le lendemain. Très dommage. »

Un geste très élégant de la part de Deion Sanders, qui n’a pas manqué de le dire lors de sa conférence de presse aujourd’hui : « Henry Blackburn est un bon joueur qui a joué un match phénoménal… C’est un homme encore jeune qui essaie de réussir dans la vie… Il ne mérite pas une menace de mort pour un match. » « Je pardonne… pic.twitter.com/bx64k0ypgY – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 19 septembre 2023

Sanders a déclaré qu’il avait pardonné à Blackburn, tout comme Hunter, qui n’a pas de calendrier définitif pour un retour. Sanders a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les menaces dirigées contre Blackburn et sa famille.

« Henry Blackburn est un bon joueur qui a joué un match phénoménal », a déclaré Sanders, dont les Buffaloes, 19e (3-0), se rendront samedi au 10e rang de l’Oregon avant d’accueillir le 5e Southern Cal la semaine prochaine. « Il a fait un énorme coup sur Travis sur la touche. On pourrait appeler ça sale, on pourrait appeler ça qu’il jouait juste au football. Mais quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas qu’il doive recevoir des menaces de mort. »

« Je suis attristé s’il y a l’un de nos fans qui se trouve de l’autre côté de ces menaces », a-t-il déclaré. « J’espérais et je ne prierais pas pour cela, mais ce gamin jouait simplement au mieux de ses capacités. Et il a commis une erreur. … Allons-nous en. Cet enfant ne mérite pas ça.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi favorablement aux commentaires de Sander.

« Un adulte prend la situation en main. Rafraîchissant », a écrit un utilisateur de X.

Un autre utilisateur a écrit : « Deion est un acte de classe. »

« Encore un autre exemple de la raison pour laquelle il est un leader et un modèle pour ses jeunes hommes », a commenté un internaute.

Un utilisateur a répondu avec son propre tweet avec une courte vidéo montrant un jeune enfant avec le mot « RESPECT » sur sa casquette, le soulevant en l’honneur de Sanders.

« Coach de classe », a noté l’utilisateur.

Entraîneur de classe pic.twitter.com/6a5wESciLc – Élisée Surillo (@elishasurillo) 19 septembre 2023

L’entraîneur de l’État du Colorado, Jay Norvell, a déclaré lundi que Blackburn, originaire de Boulder, et sa famille avaient vu leur adresse publiée sur les réseaux sociaux. Norvell a également ajouté que la police était impliquée compte tenu de la nature des commentaires.

Le match du Colorado contre l’État du Colorado, qui s’est terminé tôt dimanche dans la plupart des régions du pays, a attiré 9,3 millions de téléspectateurs. Il s’agit du match de football universitaire de fin de soirée le plus regardé sur ESPN, a indiqué la chaîne.

Utiliser sa plateforme pour afficher sa foi chrétienne

Comme Actualités CBN Ce n’est pas la première fois que Sanders, un chrétien au franc-parler, expose sa foi chrétienne. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré aux journalistes sportifs : « D’abord et avant tout Seigneur, je te remercie de m’avoir donné force et énergie », après que les Buffaloes, outsiders de 20,5 points, aient étonnamment battu les Horned Frogs de la Texas Christian University à Fort Worth.

L’ancien membre du Temple de la renommée des Cowboys de Dallas et entraîneur de première année des Pac-12 Buffaloes – après avoir reconnu Dieu – a ensuite demandé à plusieurs reprises aux membres des médias rassemblés : « Croyez-vous ?

Lorsqu’il a été présenté comme nouvel entraîneur-chef des Buffaloes lors d’une conférence de presse en décembre dernier, au lieu de se vanter de lui-même, il a loué le Seigneur.

« Wow. Ne me dites jamais ce que Dieu n’est pas. Ne me dites jamais ses limites », a déclaré Sanders. « Ne me dis jamais à quoi tu es confronté et ce que tu ne peux pas faire. »

Et il n’en avait pas fini là, car il a exprimé sa profonde gratitude envers le Tout-Puissant.

« Parmi toutes les personnes au monde, Dieu m’a choisi », a déclaré Sanders. « Pour cela, je le remercie ; pour cela, je l’aime ; pour cela, je le magnifie ; pour cela, je le glorifie ; pour cela, je le loue ; pour cela, je lui dois. Chaque jour, je’ J’essaie de lui plaire. »

Guerre spirituelle

Comme un ancien entraîneur-chef de football à CU, Bill McCartney, et leader du mouvement national chrétien des hommes. Gardiens de la promesseSanders est entouré d’une guerre spirituelle de la part de forces anti-Dieu aussi intenses que la bataille sur le gril.

Un groupe athée, la Freedom From Religion Foundation (FFRF), a envoyé une lettre en janvier aux responsables de l’Université du Colorado après l’arrivée de Sanders à Boulder pour commencer son nouveau travail, faisant état de « préoccupations constitutionnelles » concernant la foi de l’entraîneur et son influence sur les joueurs de football.

Un groupe chrétien de défense des droits juridiques a lancé son propre drapeau de pénalité.

Premier Institut de la Liberté défend le discours religieux de « Coach Prime », en particulier sa louange et sa gloire à Dieu après avoir accepté l’offre d’emploi de CU.

Sanders a été critiqué pour avoir invité les membres du personnel et les entraîneurs à prier avant les réunions d’équipe.

La FFRF a qualifié la prière suivante des membres du personnel de « flagrante » :

« Seigneur, nous te remercions pour cette journée, Père, pour cette opportunité en tant que groupe. Père, nous te remercions pour le mouvement dont Dieu nous a mis en place pour être en charge. Nous te remercions pour chaque joueur ici, chaque entraîneur , chaque famille. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. »

« Nos avocats soulignent que les avertissements de la FFRF reposent sur un test juridique obsolète que la Cour suprême a désavoué dans notre affaire Coach Kennedy, Kennedy c. Bremerton. Le précédent de la Cour dans l’affaire Kennedy a clairement indiqué que les employés des écoles publiques peuvent s’engager dans l’expression et l’exercice religieux », a déclaré First. dit Liberté.

Comme l’a noté la Cour suprême dans l’affaire Kennedy, « la Constitution et le meilleur de nos traditions » déconseillent « la censure et la répression… aussi bien pour les opinions religieuses que non religieuses », a noté le cabinet d’avocats à but non lucratif.

