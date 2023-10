Deion Sanders et le Colorado perdent contre Stanford malgré un départ 29-0

Après une incroyable première mi-temps 29-0 de Deion Sanders et du Colorado, ils se sont retrouvés perdus contre Stanford en double prolongation.

Deion Sanders et les Colorado Buffs sont à mi-chemin de leur première saison en tant qu’entraîneur-chef et le match d’hier soir était censé être un autre grand W. Colorado a accueilli les Cardinals de Stanford 1-4 qui connaissaient certainement une saison désastreuse. Le Buff est sorti en trombe et a immédiatement marqué 29 points sans réponse. Cependant, la seconde mi-temps a été un 180 complet selon USA aujourd’hui.

Stanford n’a pas perdu espoir et a joué à fond et a forcé le match à se prolonger. De plus, après avoir forcé la prolongation, Stanford a maintenu son élan et a remporté le match 46-43 en double prolongation.

Après le match, l’entraîneur de Stanford, Troy Taylor, a donné un aperçu de ce à quoi ressemblait son discours dans les vestiaires à la mi-temps et ce n’était pas grand-chose.

« Vous savez quoi, c’était un message très simple (à la mi-temps). Je me suis dit : « Ce n’était pas une très bonne première mi-temps, je veux voir comment tu rivalises. » C’était vraiment ça », a déclaré l’entraîneur de Stanford, Troy Taylor, sur ESPN après le match. « Être mené 29-0, sur la route contre une très bonne équipe, juste continuer à concourir et croire au nombre de fois où ils auraient pu succomber, je suis vraiment très fier d’eux », a déclaré Taylor.

Le Colorado affiche désormais une fiche de 4-3 tandis que Stanford remporte sa deuxième victoire de la saison. Deion Sanders a assisté à la conférence de presse d’après-match et a eu plus qu’une bouchée à dire sur la défaite dévastatrice et inattendue.

« L’opposition est revenue et a joué un sacré match au deuxième quart-temps. Ils ont ensuite remporté la victoire. Je suis vraiment bouleversé, je suis vraiment perturbé. Je vais faire de mon mieux pour rester calme et faire de mon mieux pour gérer cette conférence de presse parce que vous méritez mon meilleur. Nous avons commencé le match à merveille et nous l’avons finalement mis en place en première mi-temps comme je le souhaitais, comme nous le souhaitions, comme le souhaitaient nos joueurs et les fans. Merveilleuse première mi-temps. Je crois que le score était de 29-0, ai-je raison ? Vous abandonnez trois touchés sans réponse ou presque, ce que je ne peux pas comprendre pour le moment. J’essaie toujours de comprendre. Et puis cette chose a continué. A la mi-temps, je leur ai parlé du vieux cliché selon lequel c’est 0-0 mais ce n’est pas vrai, c’est 29-0. J’ai ressenti de la complaisance au début de la seconde période parce que nous avons calé offensivement. Nous revenons et voici la complaisance. Je ne supporte pas comment cela nous arrive, mais c’est arrivé. Nous ne l’avons rallumé qu’à la fin du quatrième quart-temps, lorsque nous avons pu descendre et marquer. Ensuite, ils ont égalisé et nous avons dû faire des prolongations, et vous ne voulez pas faire de prolongations parce qu’ils n’ont rien à perdre. J’ai été surpris qu’ils visent le panier la première fois. Je pensais qu’ils allaient y aller à deux et faire de leur mieux pour en finir. Mais ils étaient résilients. Grande victoire pour eux, horrible perte pour nous.

Beaucoup ont essayé de pointer du doigt Travis Hunter qui a eu une performance terne lors de son premier match depuis sa blessure au foie. Cependant, Sanders n’allait pas le permettre et a dit à tout le monde de le pointer du doigt.

« Son conditionnement est excellent. Il y a eu certaines pièces qu’il a jouées et d’autres qu’il n’a pas faites. Il se trouve que les jeux qu’il n’a pas fait à la fin sont amplifiés. Mais les jeux qu’il a réalisés nous ont permis de rester dans le match. « Eh bien, si vous voulez pointer du doigt, pointez-le moi. Si je le permets, cela devrait être ma faute, pas lui. Nous passons en revue ce genre de choses et il y a des moments où vous savez à quel groupe appartient mais vous avez un manque de compréhension dans ces moments cruciaux. Pour l’instant, nous ne sommes pas construits pour le moment. Nous ne sommes pas construits pour le moment. Certains de nos joueurs ne sont pas faits pour le moment où ils doivent jouer. Nous ne sommes pas construits pour le moment pour le moment.

Peu importe comment se déroule le reste de la saison pour Deion et Colorado, c’est toujours une grande amélioration par rapport à la saison à une victoire de l’année dernière. De plus, la saison n’est pas terminée et le Colorado peut encore potentiellement participer à un match de bowling si les étoiles s’alignent.