Deion Sanders du Colorado manquera la journée des médias Pac-12 en raison d’opérations chirurgicales

Deion « Coach Prime » Sanders manquera la journée des médias Pac-12 en raison d’une procédure pour retirer un caillot de sang de sa jambe droite et une autre pour redresser les orteils de son pied gauche.

L’entraîneur de première année du Colorado a annoncé sa dernière mise à jour médicale dans un post Instagram mercredi. Il doit être opéré jeudi. La journée des médias pour le Pac-12 est vendredi à Las Vegas.

L’école a déclaré dans un communiqué que Sanders reviendrait à l’entraînement à temps pour le camp d’automne.

« Tout le monde à CU souhaite à Coach un prompt rétablissement, et nous avons hâte de le revoir bientôt sur le campus », a écrit l’école.

Il y a un mois, Sanders a subi une intervention chirurgicale pour un caillot de sang dans sa jambe. Il a du mal avec son pied gauche depuis qu’il a été amputé de deux orteils en 2021 en raison de problèmes de caillots sanguins à Jackson State.

Sanders a déclaré dans son dernier message sur les réseaux sociaux que ses orteils seraient réparés lors de la prochaine procédure. Deux de ses orteils sur son pied gauche ont causé une gêne dans sa chaussure.

« Je vous promets que lorsque nous irons au TCU, je cours devant notre équipe », a déclaré Sanders à propos de ses débuts avec le Colorado lors du match d’ouverture du 2 septembre. « Je vous le promets.

« J’ai d’excellents médecins sous la main. Je sais que vous allez m’envoyer ceci et cela – un farceur a dit qu’ils pouvaient faire repousser mes orteils. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je voulais juste que vous sachiez ce qui se passe et c’est pourquoi je ne serai pas à la journée des médias Pac-12. «

Le coordinateur défensif Charles Kelly représentera les Buffaloes lors de la journée des médias. Le fils et quart-arrière de Sanders, Shedeur Sanders, sera également de la partie, ainsi que le receveur/arrière défensif Travis Hunter.

Deion Sanders a été embauché en décembre dernier pour redresser les Buffaloes après une saison 1-11 en 2022. Son premier match en tant qu’entraîneur-chef du Colorado aura lieu le 2 septembre à 12 h HE contre le finaliste national 2022 TCU et peut être vu sur FOX et l’application FOX Sports.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.