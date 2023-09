Deion Sanders du Colorado donne un aperçu du match et de la rivalité avec le Nebraska : « C’est personnel »

Le quart-arrière du Colorado Shedeur Sanders prévoyait de passer un appel lundi après-midi.

Il y a une chemise rouge dans la boutique en ligne à laquelle il est associé, mais avec son rival Nebraska au programme cette semaine, il prévoit de l’enlever.

« C’est personnel », a déclaré mardi l’entraîneur du Colorado, Deion Sanders. « C’est le message de la semaine : c’est personnel. »

Le match d’ouverture à domicile de samedi pour les Sanders’ Buffaloes sera la 72e rencontre entre les rivaux, qui étaient membres du Big Eight et du Big 12 jusqu’en 2010, lorsque le Nebraska a rejoint le Big Ten et que le Colorado a quitté le Big 12 pour rejoindre le Pac-12.

Les rivaux ne se sont rencontrés que deux fois depuis lors, le Colorado remportant les deux affrontements.

Sanders et ses fils Shedeur et Shilo sont nouveaux dans le programme, tout comme les 87 nouveaux arrivants qui ont rejoint le programme depuis que Deion Sanders a pris la relève en décembre. Malgré les nouveaux visages à Boulder, Sanders s’est efforcé de transmettre à son équipe ce qu’il a appris de la rivalité.

« Le Colorado, nous n’aimons pas le Nebraska. C’est simple », a déclaré Shedeur Sanders. « C’est exactement ce que c’est. »

Shedeur Sanders a établi un record scolaire avec 510 verges par la passe lors de la victoire 45-42 de samedi sur la route à l’époque numéro 1. 17 TCU samedi en tant qu’outsider de 20 points. Le Colorado, qui a fait ses débuts au 25e rang dans le sondage des entraîneurs et au 22e rang dans le sondage des médias mardi, est favori à trois points contre les Huskers, qui ont perdu leur premier match sous la direction du nouvel entraîneur Matt Rhule jeudi après avoir abandonné un match tardif. un touché et un panier de 47 verges à la fin du temps imparti.

Le Nebraska mène la rivalité de tous les temps, 49-20-2.

« Apprendre la dynamique des différentes rivalités, j’aime ça. C’est délicieux », a déclaré Deion Sanders. « J’ai appris la gravité, le caractère sérieux de cette rivalité et je l’accepte à 100 pour cent. »

(Photo : Ron Jenkins/Getty Images)