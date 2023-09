Coach Prime n’est pas tout à fait prêt à partir avec ses deux fils.

Shedeur et Shilo Sanders ont tous deux vu leur stock de repêchage de la NFL monter en flèche après leur bon départ avec les Buffaloes du Colorado. Shedeur a été phénoménal sous le centre pour les Buffs 3-0, qui ont battu Colorado State samedi soir dans un effort de retour épique mis en évidence par l’attaque de 98 verges de Sanders à la fin du quatrième quart.

Les statistiques de Sanders sont impressionnantes jusqu’à présent : 1 251 verges par la passe sur un pourcentage de réussite de 78,7 (107 sur 136), 10 touchés et une seule interception. Son frère aîné Shilo a commencé la saison à un rythme plus lent, mais a réalisé une série de gros jeux contre la CSU, notamment un retour d’interception de 80 verges et un énorme échappé forcé.

Les deux Sanders visent la NFL et ont révélé à leur père dimanche qu’ils espéraient devenir footballeurs professionnels la saison prochaine.

L’échange a eu lieu lors du match à domicile des Broncos contre Washington.

« [My sons and I] Je me suis un peu mis dedans une fois que nous sommes arrivés », a raconté Deion dans une vidéo tournée par sa marque médiatique, « Well Off Forever. » « Shilo a dit: ‘Oh wow, Shedeur regarde. Tu seras dans la NFL l’année prochaine. J’ai dit : ‘Non, ce n’est pas le cas.' »

Shilo a réfuté les commentaires de son père, affirmant qu’il faisait lui-même allusion aux deux. et son frère étant dans la NFL l’année prochaine. « Je n’ai pas dit toi », dit-il à Shedeur, « j’ai dit que nous devions jouer… l’année prochaine. J’ai dit nous deux. J’ai dit que nous devions jouer certains des [the players on the field] l’année prochaine. »

L’entraîneur Prime a ensuite porté son attention sur son quarterback.

« Qu’est-ce que tu essaies de dire? » » Sanders a demandé à Shedeur. « Quoi toi » Vous essayez de dire ? » Shedeur a répondu. Deion a été catégorique dans sa réponse : » Vous n’allez nulle part. «

Il est évident que Coach Prime souhaite que ses fils restent avec lui le plus longtemps possible, et il a déjà rejeté lui-même l’idée de rejoindre les rangs des entraîneurs de la NFL.

La dernière remarque de Shilo à son frère était à l’opposé des souhaits apparents de son père : » Levons-nous d’ici. «

