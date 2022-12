Deion Sanders devient le nouvel entraîneur-chef du Colorado

Les deux dernières années de Deion Sanders à la Jackson State University ont été tout simplement incroyables et samedi, JSU a remporté le championnat SWAC et a terminé une saison sans défaite. Malgré cela, Coach Prime fait l’objet de controverses à cause de grandes nouvelles.

Alors que rester invaincu lors de votre deuxième saison et remporter le titre de champion SWAC devrait être une occasion glorieuse, les choses ont rapidement déraillé peu de temps après la victoire. Deion a sauté la conférence de presse d’après-match à la grande déception des médias, mais les journalistes apprendraient bientôt qu’il y avait quelque chose de beaucoup plus important en jeu.

Au lieu d’assister au presseur d’après-match, Coach Prime a réuni ses joueurs, son personnel et les dirigeants de l’école pour faire une annonce que beaucoup ont vue venir.

Deion Sanders annonce qu’il emmène ses talents au Colorado pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l’école

Après avoir remporté le Championnat SWAC, L’entraîneur Prime a confirmé qu’il quitterait la Jackson State University pour accepter un poste d’entraîneur-chef à l’Université du Colorado.

Beaucoup sur les réseaux sociaux étaient contrariés par le départ de Coach Prime, mais Prime a mis en ligne une vidéo expliquant sa décision et a nié avoir accepté le poste en raison d’un salaire plus important. Au lieu de cela, il a juste dit qu’il était “élevé” au lieu de “licencié”.

« Je sais que vous avez tous entendu les rumeurs et tout ce qui s’est passé à propos de mes allées et venues et de ce que je vais faire. J’aimerais que vous l’entendiez tous de moi et de personne d’autre », a déclaré Prime. «En coaching, soit vous êtes élevé, soit vous êtes licencié. … J’ai choisi d’accepter le travail ailleurs l’année prochaine. Je vais terminer ce que nous avons commencé. Nous allons dominer. Je vais être ici jusqu’à cette fin et cette conclusion, puis après cette conclusion, je vais passer à autre chose.

Après avoir annoncé la nouvelle, Coach Prime n’a pas perdu de temps et s’est dirigé directement vers le Colorado pour visiter le stade de l’école.

Que pensez-vous du départ de Deion Sanders de Jackson State ?

Indépendamment de ce que vous ressentez, n’importe qui accepterait une promotion dans son domaine respectif et il y a des rapports selon lesquels Sanders sera payé dix fois plus au Colorado.