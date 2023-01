Deion Sanders décroche le meilleur demi de coin alors que 5 étoiles retournent au Colorado

Football collégial Il ya 1 heure

Deion Sanders continue d’avoir un impact sur la piste de recrutement au Colorado.

Jeudi, Coach Prime a fait son dernier splash, renversant le demi de coin cinq étoiles Cormani McClain de Miami.

McClain, un athlète de Lakeland, en Floride, qui a annoncé sa décision jeudi, était engagé à Miami depuis octobre. Il était le demi de coin classé n ° 1 de sa classe, selon 247 Sports. Il est également classé 13e espoir au classement général par 247, 10e au classement général par Marche3 et n ° 4 au classement général par ESPN. En plus de Miami, McClain a également reçu des offres de bourses d’études de l’Alabama, de la Géorgie, du Michigan, de l’État de l’Ohio et de bien d’autres.

Il s’agit de la première recrue cinq étoiles de Sanders en tant qu’entraîneur du Colorado, bien qu’il ait également décroché le meilleur demi de coin de l’année dernière – Travis Hunter cinq étoiles – alors qu’il était à Jackson State, et Hunter a suivi Sanders au Colorado.

247 classe actuellement la classe de recrutement 2023 du Colorado comme la 29e meilleure du pays, la cinquième meilleure du Pac-12. Lorsque vous inclure les transfertsle Colorado se classe 19e au classement général et troisième du Pac-12.

