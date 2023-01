Deion Sanders couvre le premier numéro du Temple de la renommée du style sportif de GQ

Deion Sanders couvre le numéro inaugural GQ Sports Style Hall of Fame de GQ et parle du parcours pour devenir Coach Prime.

Deion Sanders est le sujet de conversation depuis des décennies. La seconde où il a été repêché chez les Falcons d’Atlanta couverts d’or avec sa boucle Jheri qui était “sèche mais elle avait l’air mouillée”, le jeu a changé. Swagger, Flavor, Drip, ou peu importe comment vous l’appelez, avaient officiellement atterri dans la NFL. Primetime a changé le football pour toujours, mais maintenant il le change à nouveau en tant qu’entraîneur Prime. Après avoir quitté Jackson State avec un record de victoires en tant qu’entraîneur-chef, il élève son emploi au Colorado en tant que nouvel entraîneur-chef de l’école. GQ a déployé son premier Temple de la renommée du style problème et qui de mieux pour le couvrir que Coach Prime f/k/a PRIMETIME ?

Deion Sanders parle de style, de football et d’élévation pour le numéro inaugural “Sports Hall of Fame” de GQ.

Coach Prime est sur la dernière couverture de GQ, pour sa première Temple de la renommée des sports publier. Dans le numéro de GQ, Deion parle de l’attention qu’il porte depuis son adolescence et réfléchit à la création de Primetime et à sa mode.

“C’était juste moi qui me faisais”, a-t-il dit lorsqu’on l’a interrogé sur ses choix de mode à l’époque. “Jamais eu de styliste.” Il repoussait toujours l’enveloppe du code vestimentaire. “Mais je ne suis jamais allé à l’encontre de ce qui était juste”, a-t-il déclaré. “Je marchais toujours jusqu’à la ligne parce que c’était aussi une déclaration.”

Quand on parle de la différence entre Neon Deion et Primetime par opposition à Coach Prime Deion donne crédit aux médias sociaux. Beaucoup pensent que ce que Deion a fait sur les réseaux sociaux avec Jackson State est nouveau, mais il le fait.

“Vous devez comprendre que lorsque je jouais, il n’y avait pas de médias sociaux”, a expliqué Sanders. « Donc, quelle que soit l’histoire qu’ils ont écrite, c’est ce que c’était. Maintenant, vous avez la possibilité d’être définitif, de vous expliquer, d’être transparent et comme vous.

Peut-être que la citation remarquable du profil GQ vient de son ami et pasteur géorgien E. Dewey Smith Jr et non de Deion lui-même. Le pasteur Smith décrit une visite avec Deion l’hiver dernier alors qu’il était à Jackson State. Smith pouvait voir les défis auxquels il était confronté dans les coulisses pesant sur Deion. Peut-être que sa citation pourrait apporter la paix à ceux qui, pour une raison quelconque, sont bouleversé, Sanders a quitté l’État de Jackson.

“Il avait l’impression de porter une charge”, se souvient Smith. «Il avait le désir de faire des choses qui ont vraiment un impact significatif sur les étudiants. Mais il y avait de sérieux problèmes de ressources. Je l’ai vu lutter.

Smith a un nouveau surnom pour Sanders “Néhémie”. Nommé d’après le personnage biblique qui a reconstruit Jérusalem après sa destruction par les Babyloniens sous Nabuchodonosor II. Le dernier numéro de GQ couvert par Coach Prime arrive en kiosque le 31 janvier.

Vous pouvez lire le profil en ligne dès maintenant en cliquant sur ici.