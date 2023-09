Deion Sanders a gardé la tête haute après une défaite de 42-6 contre l’Oregon et a promis que ce match serait le pire que vous puissiez voir de lui et des Buffaloes.

Hier, Deion Sanders et les Colorado Buffs, classés n°19, ont affronté les Ducks de l’Oregon, n°10. Avant le match, pratiquement personne n’avait donné au Colorado une chance de gagner, mais nous les soutenions toujours en tant qu’opprimés. Malheureusement, tous les ennemis du Colorado et de Deion ont réalisé leur souhait puisque le Colorado a perdu le match 42-6.

Tous les regards étaient tournés vers la conférence de presse d’après-match pour voir comment Coach Prime réagirait après une si énorme défaite et il a gardé la même énergie. Selon Sports illustrésCoach Prime a répondu de front à toutes les questions et est même resté plus longtemps pour s’assurer de répondre à tout le monde.

Sanders a commencé la conférence de presse en acceptant ses responsabilités, qualifiant le jeu de « bon vieux coup de pied dans les fesses ».

« C’était un très bon vieux coup de pied dans les fesses », a déclaré Sanders. « Nous sommes entrés dans le match en voulant dominer plusieurs phases. Nous avons perdu offensivement, défensivement ainsi que sur les unités spéciales… chapeau bas à leur staff technique et à leur entraîneur-chef, excellent travail et ils sont vraiment préparés. « Nous sommes tous responsables de cela. Commençons par moi. Mais il a également dit qu’il avait une vision plus large. » il a continué avec un ton plus positif. « Je sais que je porte des lunettes de soleil, mais je peux voir l’avenir et ça s’annonce bien », a-t-il déclaré.

Cependant, il a également promis que la mauvaise performance d’hier serait la pire que nous verrions de la part des Buffs.

« Une chose que je peux dire honnêtement et franchement : tu ferais mieux de m’attraper tout de suite », a déclaré Sanders. «C’est le pire que nous puissions vivre. Tu ferais mieux de m’attraper tout de suite.

Coach Prime a également évoqué le manque de respect de la part de l’Oregon, qui comprenait sa mascotte portant des chaînes en or brisant une horloge avec « prime time » dessus. De plus, l’Oregon a autorisé les caméras dans les vestiaires avant le match à diffuser le discours irrespectueux d’avant-match de son entraîneur-chef. Même si le discours a été diffusé pendant le match, il a été diffusé avant qu’il ne prenne le micro.

« Les équipes essaient de me battre », a déclaré Sanders. « Ils n’essaient pas de battre notre équipe. Ils oublient toujours que je ne joue plus. J’ai eu une belle carrière. J’ai une veste dorée que je n’achèterai pas, donc ça va. Mais c’est vraiment ce que c’est. Je ne pense pas qu’ils obtiennent une satisfaction supplémentaire, vous savez ? C’est comme ça. Et je me suis inscrit alors allons-y. « Je ne dis pas quelque chose juste pour dire des choses en un clic, malgré ce que certains pourraient dire. Oui, je garde les reçus.

Même avec le Colorado comme outsider de 21 points, de nombreuses personnes se sont réjouies de la défaite du Colorado. Reste à savoir comment ils réagiront, mais une chose est sûre, Prime a un plan. De plus, la semaine prochaine sera un autre test difficile alors qu’ils affronteront Caleb Williams et l’USC classé n°5.

Vous pouvez regarder la conférence de presse complète d’après-match ci-dessous.