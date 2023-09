Deion Sanders a pris un bon départ, mais quelle est la suite ?

Deion Sanders a du mal à se déplacer ces jours-ci, mais sa capacité à commander un public est encore plus puissante qu’elle ne l’était à l’époque où il jouait plus rapidement.

À peine trois matchs après son premier poste d’entraîneur-chef dans la première division du football universitaire, l’homme qui est passé de Prime Time à Coach Prime a fait parler d’eux sans arrêt dans le monde du sport.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle Sanders, 56 ans, bouge – métaphoriquement parlant, alors qu’il lutte contre des problèmes de caillots sanguins dans les jambes et les pieds – il n’est certainement pas trop tôt pour se demander où ce phénomène pourrait le conduire.

Les Buffaloes du Colorado peuvent-ils continuer à gagner même avec un calendrier brutal devant eux ? S’ils le font, une école plus importante viendra-t-elle faire appel à Coach Prime dans un avenir pas trop lointain ? La refonte presque complète par Sanders d’une équipe opprimée via le portail de transfert a-t-elle établi un nouveau modèle pour construire un programme ? Tous les entraîneurs devraient-ils commencer à porter des lunettes de soleil ?

Les Buffaloes, qui ont remporté un seul match en 2022 et n’ont connu qu’une seule saison gagnante au cours des 17 dernières années, connaissent un départ captivant 3-0 qui comprend une victoire sur la route contre une équipe TCU qui a disputé le dernier match de championnat national et un improbable triomphe en double prolongation contre son rival Colorado State.

Mais avant de commencer à dessiner le numéro 19 du Colorado pour les éliminatoires du football universitaire, cela vaut la peine de jeter un œil à leur calendrier à venir.

Six de leurs neuf derniers matchs de saison régulière se déroulent contre des équipes actuellement classées dans le Top 25 de l’Associated Press.

Le défi Pac-12 commence samedi avec un match sur la route au n ° 10 de l’Oregon, suivi d’un match à domicile le week-end suivant contre Southern Cal, cinquième. Sur la route se trouvent le n°22 de l’UCLA, le n°14 de l’État de l’Oregon, le n°21 de l’État de Washington et le n°11 de l’Utah.

Pourquoi le Colorado peut réussir une surprise contre l’Oregon

Ce qui rend ces matchs encore plus intimidants : le Colorado sera privé de sa star à double sens, Travis Hunter, pendant plusieurs semaines après avoir pris un coup bas brutal de l’État du Colorado.

Si les Buffaloes commencent à perdre, l’attention de la nation se tournera sûrement vers des scénarios plus conventionnels tels que la quête de la Géorgie pour un troisième titre national consécutif.

Là encore, ne pariez jamais contre Coach Prime. Si son équipe parvient à réaliser une ou deux autres surprises – elle est un énorme outsider de 21 points contre l’Oregon, selon FanDuel Sportsbook – son étoile brillera plus qu’elle ne l’est déjà, si cela est même possible.

« Nous n’avons pas joué un match complet », a déclaré Sanders. « Quand l’offensive joue bien, la défense est une poubelle. Si la défense joue bien, l’offensive est horrible. Les équipes spéciales ne sont pas spéciales. Nous devons tout mettre en place pour pouvoir vaincre une équipe. comme l’Oregon. »

L’équipe « Undisputed » présente un aperçu du Colorado contre l’Oregon

Mais disons que les Buffaloes gagnent au moins huit ou neuf matchs et remportent une place importante avant leur passage dans le Big 12 la saison prochaine. Ce serait un accomplissement remarquable, qui pourrait tenter une autre école – ou peut-être même une équipe de la NFL – pour envoyer des sondes à Coach Prime.

Il écouterait sûrement.

« Je suis agressif de nature », a déclaré Sanders, répondant à une question sans rapport mais donnant un aperçu clair de son psychisme sur presque tous les sujets. « Je suis un fonceur, un faiseur, un attaquant. Je ne reste pas les bras croisés et j’attends que rien ne se passe. Je vais y arriver. »

L’État du Michigan, qui est en train de licencier Mel Tucker, pourrait chercher une embauche spectaculaire pour rajeunir un programme qui fait face à une rude concurrence dans le Big Ten en constante expansion. L’Oklahoma se prépare à rejoindre la puissante Conférence du Sud-Est et pourrait décider que Brent Venables n’est pas la bonne personne pour diriger cette transition. Et n’oublions pas Texas A&M, qui joue déjà dans la SEC et n’est pas près de répondre aux attentes sous Jimbo Fisher.

Toutes ces écoles ont des programmes bien plus riches que le Colorado, mais cela pourrait être une arme à double tranchant pour toute équipe qui s’en prendrait à Sanders comme prochain entraîneur.

N’ayant rien à perdre, le Colorado a largement cédé l’identité de son programme sportif à la marque Coach Prime. Bien qu’on ne puisse pas vraiment reprocher aux costumes de Boulder d’avoir permis que cela se produise, un programme plus important pourrait être réticent à laisser la personnalité dynamique d’un homme éclipser l’ensemble du département sportif.

Là encore, Nick Saban de l’Alabama et Kirby Smart de Géorgie, pour n’en nommer que deux, exercent certainement ce genre d’influence sur leurs campus.

La question la plus pertinente pourrait être la suivante : une grande école où la base du pouvoir est en grande partie composée d’hommes blancs serait-elle prête à permettre à un entraîneur noir d’être une force aussi écrasante ?

Sanders a ressenti un chagrin bien mérité pour la manière impitoyable avec laquelle il a remanié la liste du Colorado, ne laissant que neuf boursiers revenir dans l’équipe il y a un an.

Pourtant, personne n’a exploité le portail de transfert avec plus d’efficacité que Coach Prime, qui a attiré des joueurs talentueux de tout le pays. Il est probable que de nombreuses écoles tenteront d’imiter ses méthodes à l’avenir, mais il est peu probable que quiconque puisse égaler la force de sa personnalité lorsqu’il s’agit de persuader quelqu’un de venir jouer pour lui.

Même s’il a joué pour la dernière fois dans la NFL il y a près de deux décennies, Sanders peut mieux s’identifier que la plupart des entraîneurs à la génération actuelle. Par exemple, demander au rappeur Lil Wayne de diriger l’équipe sur le terrain avant un match. Ou faire en sorte que le Rock regarde depuis les coulisses. Ou envoyer son équipe dans différentes combinaisons d’uniformes pour chaque match.

« Tirez, vous voulez tous des options », a déclaré Sanders aux journalistes lors de sa conférence de presse hebdomadaire. « C’est pour ça que vous travaillez, n’est-ce pas ? Vous pouvez donc avoir la possibilité d’acheter ce que vous voulez, d’obtenir ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez faire. Le simple fait de donner aux enfants ce genre d’options est phénoménal pour ces jeunes hommes. «

Sanders est certainement prêt à se vanter. Il a commencé son dernier point de presse en évoquant certains des chiffres impressionnants que son équipe a déjà enregistrés, depuis des audiences télévisées exceptionnelles jusqu’à la vente de chaque match à domicile pour la première fois dans l’histoire de l’école.

« C’est incroyable », a déclaré Sanders. « Nos enfants attirent des regards, des téléspectateurs, des éclaireurs tous les jours pour voir ce qu’ils sont doués pour faire. »

Rassurez-vous, personne n’a plus d’attention que Coach Prime.

Maintenant, voyons où cela mène.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL