Deion Sanders a officiellement démissionné avec Nike

Deion Sander rejoint officiellement l’équipe Nike, mettant fin à une querelle en cours causée par le sentiment que le Hall of Famer n’est pas apprécié.

En ce qui concerne l’histoire de Nike, plusieurs personnes jouent un rôle important dans les éléments constitutifs de la société Fortune 500. Bien sûr, Michael Jordan est au sommet de cette pyramide mais d’autres comme Deion Sanders sont tout aussi importants. Vous ne le savez peut-être pas, car Sanders a quitté l’entreprise après l’expiration de son dernier contrat d’approbation et a rejoint Under Armour en 2009.

Deion est généralement toujours dans son caractère positif et optimiste, mais si vous mentionniez Nike, vous pourriez voir son énergie changer. Il aurait quitté l’entreprise après s’être senti peu apprécié par la marque. Lors d’une apparition à ComplexCon, il a résolu ses problèmes avec Nike. Deion a affirmé que le principal problème était la créativité et que Nike voulait qu’il porte simplement ce qu’ils fabriquaient.

Dans un mouvement choquant, Nike a démissionné Sanders qui a taquiné le mouvement sur Instagram et a laissé les médias sociaux incrédules. Deion a précédemment déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais avec Nike. Nike a confirmé la nouvelle à États-Unis aujourd’hui Sports dans un rapport. Cette décision est logique car Nike sponsorise l’Université du Colorado. Under Armour a également confirmé le déménagement et a également publié une déclaration.

« Under Armour a un partenariat de longue date avec Deion Sanders depuis plus d’une décennie et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble », indique le communiqué. « Maintenant qu’il est parti au Colorado, nous avons hâte de le voir continuer à avoir un impact positif sur le jeu et nous sommes impatients de le voir trouver un succès continu avec ses nouveaux partenaires, athlètes et communautés élargies. «

Espérons que le deuxième coup de Deion et Nike lui donne plus de créativité et des baskets rétro pour tous les consommateurs qui ont raté la chaussure signature de Deion.