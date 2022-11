Deion Jumah: “Je crois toujours que je peux battre Richard Riakporhe maintenant” | ‘Mikael Lawal ne sait pas dans quoi il s’embarque’ | Nouvelles de boxe

« Est-ce que je veux perdre mon œil ? »

C’était une question que Deion Jumah devait se poser. Il y a trois ans, il a subi une blessure qui a failli mettre fin prématurément à sa carrière de boxeur.

Il s’était déchiré la rétine. Il y avait une procédure qu’il pourrait avoir pour le réparer mais c’était toujours un risque terrible.

“J’étais très, très près de perdre mon œil et cette opération que je vais subir va vous faire mieux voir mais ils disaient : ‘Tu ne peux plus te faire frapper. Tu ne peux plus t’entraîner. , sinon vous perdrez votre œil.’ Et j’ai dû obtenir un deuxième et un troisième avis sur cette déclaration”, a déclaré Jumah. Sports du ciel.

Telles étaient les questions auxquelles il devait faire face. “Est-ce que tout cela en vaut la peine? Ai-je quelque chose de ce sport qui vaut la peine de perdre mon œil? La réponse à l’époque était non”, a-t-il déclaré.

“J’ai pensé : Suis-je égoïste ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour quoi ? Je ne comprends pas pourquoi je fais ça, c’est juste cette poursuite égoïste de quelque chose que je voulais depuis si longtemps. Est-ce une question d’argent Non, est-ce une question de célébrité ou de reconnaissance ? Non. C’est quelque chose à l’intérieur.

“Est-ce une sorte d’auto-validation ? Probablement. Beaucoup de questions, pourquoi est-ce que je fais ça et devrais-je continuer à le faire ? Est-ce sain pour moi ou pour les gens autour de moi ? Mais je suis là. Je le fais toujours.”

L’opération a été un succès. “Si vous êtes dégoûté, c’était mauvais”, a-t-il déclaré. “Vous êtes éveillé pendant toute l’opération. Ils ont un scalpel dans l’œil. Vous pouvez en quelque sorte tout voir. Vous pouvez voir différentes lumières, votre tête est dans ce corset et ils vous ouvrent les yeux.

“Mon œil est maintenant plus fort que l’œil d’une personne normale”, a-t-il ajouté. “Votre globe oculaire contient quelque chose appelé liquide vitré et chez certaines personnes, ce liquide commence à ressembler à de la gelée.

“Plus vous vieillissez, plus cela ressemble à de la gelée. Pour certaines personnes, cela se produit un peu prématurément, comme le mien. Cela devient comme de la gelée et cela commence à tirer sur votre rétine. Donc, ce qu’ils ont fait avec la mienne, c’est ” J’ai retiré tout le liquide vitré et l’ai remplacé par de l’eau saline, donc maintenant il ne tire plus du tout. Donc, mon œil est essentiellement moins susceptible de se détacher qu’un œil normal qui n’a pas subi d’opération. “

Il a dû se battre pour que sa licence de boxe soit rétablie. “Devoir gérer le fait de ne pas pouvoir se battre était beaucoup plus difficile que de gérer une perte et gérer une perte est difficile”, a-t-il expliqué.

“Je devais entrer dans une zone dans laquelle je n’étais jamais entré auparavant. La boxe est une zone de détermination mais je devais aller dans des endroits où je n’étais jamais allé auparavant.

“J’ai passé deux ans à courir après cette licence.”

Il l’a finalement récupéré. Puis une opportunité s’est présentée qu’il ne pouvait pas refuser – un combat avec le poids croiseur montant Richard Riakporhe. “J’ai obtenu cette licence environ deux mois avant qu’on me propose le combat de Riakporhe. Vous pouvez donc imaginer que je n’étais pas vraiment à l’entraînement à plein temps”, a-t-il déclaré.

“Je l’ai pris de tout cœur, j’ai cru que c’était un signe”, a-t-il ri.

Il s’est bien acquitté de ce concours, arrêté après huit rounds compétitifs avec Riakporhe.

“Ce que je me demandais était une grande demande après tant d’années contre un adversaire redoutable, qui a été et a battu beaucoup des meilleurs combattants britanniques. Je croyais que j’allais gagner, je croyais que je pouvais gagner, je crois toujours que je peux le battre maintenant », a déclaré Jumah.

“Nous nous entraînons depuis. Je ne pense pas que nous ayons vraiment levé le pied”, a-t-il poursuivi. “C’était une bonne défaite, je savais sur quoi je devais travailler, physiquement, mentalement, tout.

“C’est la meilleure chose qui me soit arrivée à un moment aussi horrible de ma vie.”

Jumah a l’intention de se frayer un chemin vers le sommet de la division et, espère-t-il, une éventuelle revanche avec Riakporhe. Le 27 novembre, il rencontrera un autre rival londonien, Mikael Lawal, dans un combat pour le titre britannique.

“Je sais juste que ce n’est pas à 100% la vraie Deion qui [Riakporhe] combattu cette nuit-là et je pense qu’il le sait aussi et j’adorerais ce combat à nouveau. Donc, ce combat contre Lawal est très important parce que lorsque vous appelez à une revanche, comme je le ferai, j’ai l’impression que le grand public doit voir que, d’accord, c’est la vraie affaire”, a déclaré Jumah.

“J’ai juste hâte de réparer mes torts, de faire de mon mieux le soir du combat et de voir ce qui va suivre.”

Bien qu’il soit peu probable qu’un match revanche de Riakporhe soit dans son avenir immédiat, s’il est victorieux, il défendra volontiers son titre contre un autre Londonien, Isaac Chamberlain.

“Nous voulons les grands combats”, a déclaré Jumah. “Je sais qu’Isaac Chamberlain dit qu’il veut ce combat avec moi. Alors je vais le prendre.

“C’est un bon combat et c’est un combat que je voulais depuis longtemps.”

Tous ces espoirs futurs dépendent de la victoire sur Mikael Lawal le 27 novembre. Jumah est confiant.

“J’ai vu lors de son dernier combat qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait contre un adversaire gaucher. Évidemment, cela va jouer à mon avantage de manière considérable, non seulement parce que je suis gaucher mais à cause de la manière peu orthodoxe dont Je bouge”, a-t-il déclaré.

Ce mouvement l’a amené à devenir partenaire d’entraînement d’Anthony Joshua lorsque le champion poids lourd de l’époque se préparait pour son premier combat contre Oleksandr Usyk.

“Tout était très conditionné. Je pense qu’ils ont aimé mon mouvement en comparaison et en préparation pour Usyk”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas été autour d’eux depuis l’époque de GB, alors nous revenons en arrière.”

Jumah était un amateur de haut niveau mais a eu un long et tortueux voyage pour finalement atteindre ce combat pour le titre britannique.

“Je me suis battu”, a-t-il déclaré, “pour obtenir ces positions. Depuis mes jours amateurs, je suis deux fois champion ABA. Je me suis battu pour le titre de la zone sud, j’ai gagné ce coup, je me suis battu pour les Anglais titre, j’ai combattu un éliminateur de titre britannique, contre de bons adversaires d’ailleurs, donc je combats Sam Hyde dans un éliminateur de titre britannique, à Manchester, pour obtenir ces opportunités.

“Bien que Lawal ait tellement de droits, il pense qu’il mérite ces choses sans aucune raison. C’est dommage, mais il va obtenir ce qu’il mérite.

“Il mise probablement sur sa puissance de frappe, mais je vais lui montrer qu’il y a plus que ça.”