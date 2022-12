Deion ‘Coach Prime’ Sanders Docuseries arrive sur Amazon Prime Video le 29 décembre

Deion Sanders, mieux connu pour être un athlète à deux sports dans les années 90, à la fois dans la MLB et la NFL, a pris un nouvelle carrière d’entraîneur à la Jackson State University en 2020. Depuis lors, il a transformé le programme de football de l’université et aura désormais ses propres docu-séries sur Amazon Prime Vidéo à partir du 29 décembre.

Coach Prime, une version du surnom de carrière de Sanders “Prime Time”, est une série en quatre parties documentant la saison de football 2022 de la Jackson State University, lorsque l’équipe est allée 12-0. L’émission portera sur les entraînements, les matchs, le temps passé dans le vestiaire et l’interaction avec la communauté de l’équipe tout au long de la saison.

Après avoir pris sa retraite de sa carrière au Temple de la renommée du football professionnel en 2006, Sanders est devenu analyste de la NFL pour le réseau NFL. Il a fait du coaching pour la Prime Prep Academy, une école qu’il a cofondée, au milieu des années 2010. En 2020, il devient l’entraîneur des Jackson State Tigers et remporte championnats consécutifs de la Southwestern Athletic Conferenceen 2021 et 2022.

Avec un dossier d’entraîneur en carrière de 27-5, Sanders a pris un emploi pour être le entraîneur-chef des Boulder Buffaloes de l’Université du Colorado en 2023. Cette a déclenché une polémique dans le monde du football universitaire en raison du fait que Sanders se dirige vers un programme de football plus important et laisse derrière lui Jackson State, qui est l’un des plus grands collèges et universités historiques noirs.

Coach Prime devrait être diffusé sur Prime Video le 29 décembre avec les deux premiers épisodes.