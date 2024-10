Deidre Hall de Days of Our Lives réagit à la mort de Drake Hogestyn

Deidre Hall rend hommage à Drake Hogestyn, sa partenaire dans « Days of Our Lives », décédé d’un cancer du pancréas à l’âge de 70 ans.

Hall, 76 ans, s’est souvenue de son amie et collègue dans une déclaration émouvante à Accéder à Hollywood mercredi, quatre jours après la mort de Hogestyn.

« Depuis près de quatre décennies, Marlena Evans et moi aimons le même homme », a déclaré Hall, faisant référence à son personnage de feuilleton, l’intérêt amoureux de John Black de Hogestyn.

Deidre Hall, Drake Hogestyn à l’événement des fans « Days of Our Lives » de Peacock à Los Angeles en novembre 2022. Getty Images

Deidre Hall, Drake Hogestyn dans « Des jours et des vies ». NBCUniversal via Getty Images

« John de Marlena est un héros emblématique, la sauvant sans faille de toutes les affaires de méchants », a poursuivi l’actrice. « Mon partenaire d’acteur a été incroyablement professionnel dès son entrée en studio ; impeccable dans sa préparation et prêt à toute éventualité dans n’importe quelle scène.

Hall a déclaré que Hogestyn « était aimable et gentil avec tout le monde » sur le tournage de la série de feuilletons bien-aimée.

Deidre Hall, Drake Hogestyn en 2008. Jeff Katz

« Drake aimait ce qu’il faisait et adorait et respectait tous ceux avec qui il le faisait », a-t-elle poursuivi. « Cela dit, nous avons toujours su que ses deux plus grands amours étaient sa famille et les Yankees. Victoria [Hogestyn’s wife] et leurs enfants étaient vraiment le centre de sa vie.

« Drake est très aimé de tous ceux qui l’ont connu et il nous manquera au-delà de toute mesure. Nous continuerons, comme il nous a toujours encouragé, à nous diriger vers les clôtures », conclut sa déclaration.

Drake Hogestyn au Xbox Plaza à LA Live en novembre 2022. Todd Williamson/Paon via Getty Images

Hogestyn a joué John Black dans « Days of Our Lives » pendant près de 40 ans avant sa mort.

Sa relation à l’écran avec Hall, qui a rejoint la série en 1976, est devenue l’une des romances les plus célèbres de l’histoire de la télévision de jour.

Hall a quitté la série en 1987 pour un rôle dans « Our House », mais est revenu après son annulation. En mai 2023, elle a parlé de la relation entre John et Marlena lors d’un entretien avec Personnes.

Marilyn McCoo, Deidre Hall et Drake Hogestyn dans « Days of Our Lives ». Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Deidre Hall, Drake Hogestyn en 2021. Evans Vestal Ward/Paon

« Nous sommes le couple qui vous apprend que les gens restent ensemble malgré tout, qu’ils restent aimants, qu’ils restent sensuels et sexuels, et cela vaut la peine de se battre », avait-elle déclaré à l’époque. « [Fans are] capable de suspendre l’incrédulité suffisamment longtemps pour vraiment plonger dans l’histoire.

Le couple a également rappelé leur audition dans une interview conjointe avec Résumé du feuilleton en avril 2018.

« J’ai testé avec lui parce que j’aurais joué avec lui et quand tout le monde avait fini – ils regardaient toutes les scènes, évidemment – et on m’a appelé à l’étage pour me dire : ‘D’accord, nous savons ce que nous pensons, qu’en pensez-vous ?’ parce que tu dois travailler avec lui ? Et tout le monde était d’accord et c’était Drake ! » » dit Hall.

Deidre Hall lors d’un événement NBCUniversal le 15 janvier 2023. Todd Williamson/NBCUniversal via Getty Images

Drake Hogestyn, Deidre Hall au Xbox Plaza à LA Live. Todd Williamson/Paon via Getty Images

«Personne n’était près d’être ce genre de personnage, ni d’avoir ce genre de magie, d’alchimie et d’attirance pour les héros masculins. Et ce fut le début », a-t-elle ajouté.

Hogestyn a déclaré : « Je pense que John et Marlena incarnent le sacrifice l’un envers l’autre et le fait de surmonter tous les obstacles auxquels chaque couple est confronté chaque jour. Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère. Je pense que c’est un bon signal à envoyer au public.

Deidre Hall dans le rôle de Marlena Evans, Drake Hogestyn dans le rôle de John Black, Eileen Davidson dans le rôle de Kristen Blake. NBCUniversal via Getty Images

Le défunt acteur est décédé le 28 septembre des suites d’un cancer du pancréas. Il a filmé son dernier épisode de « Days of Our Lives » le 9 septembre.

De nombreuses co-stars de Hall lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, notamment Kristian Alfonso, Genie Francis et Ali Sweeney.

James Reynolds, Renee Jones, Kristian Alfonso, Peter Reckell, Deidre Hall et Drake Hogestyn. Getty Images

L’émission, diffusée sur NBC de 1965 à 2022 et diffuse désormais de nouveaux épisodes sur Peacock, a également honoré Hall sur sa page Instagram officielle.

« Il a été confronté au problème de sa vie lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a relevé le défi avec une force et une détermination incroyables », a déclaré le déclaration lue.

Le message ajoutait : « Il adorait jouer devant le public de Days et partager la scène avec les plus grands acteurs, équipes et équipe de production du secteur. Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie.