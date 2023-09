Dehenna Davison, l’affiche du « mur rouge » conservatrice, démissionne de son poste de ministre au milieu d’une lutte contre les migraines chroniques

Dehenna Davison, fille de l’affiche murale rouge TORY, a démissionné aujourd’hui de son poste de ministre de Leveling Up, affirmant que c’était « impossible » pour rester au travail tout en luttant contre les migraines chroniques.

Le député incendiaire, âgé de 30 ans, devait déjà se retirer lors des prochaines élections et sera remplacé par son collègue du mur rouge Jacob Young, également âgé de 30 ans.

Dehenna Davison, 30 ans, a quitté son poste de ministre de mise à niveau aujourd’hui Crédit : David Cummings – The Sun

Dans sa lettre de démission, Mme Davison a déclaré qu’elle souhaitait consacrer plus de temps au travail de circonscription et à la campagne en faveur des victimes d’agressions à coups de poing.

Le père du député est décédé tragiquement après un seul coup de poing dans un pub de Sheffield.

Mme Davison a déclaré : « Certains jours, je vais bien, mais d’autres, il est difficile, voire impossible, de répondre aux exigences de la vie ministérielle – et le calendrier de ces journées n’est jamais prévisible.

« Bien que j’aie essayé d’atténuer les effets et que je sois parfois reconnaissant envers mes collègues pour leur patience, je ne pense pas qu’il soit juste de continuer à assumer ce rôle. »

Elle a ajouté : « À un moment aussi critique pour passer au niveau supérieur, je crois que les habitants des communautés comme la mienne et de tout le pays méritent un ministre capable de donner au travail l’énergie dont il a besoin.

« Je regrette de ne plus pouvoir le faire.

« Et comme mes capacités sont actuellement réduites, il me semble juste de les concentrer sur mes électeurs et de promouvoir le conservatisme depuis les banquettes d’arrière-ban. »

Mme Davison est devenue une célébrité conservatrice après avoir remporté son siège d’évêque Auckland du parti travailliste lors des élections de 2019.

Elle était présentée comme le futur visage du conservatisme – jeune, énergique et issue d’une famille ouvrière du Nord.

La députée était déjà apparue dans l’émission de télé-réalité Bride and Prejudice, puisqu’à l’âge de 26 ans, elle avait noué une relation avec un conseiller conservateur de 59 ans.

L’année dernière, Mme Davison a annoncé son intention de démissionner lors des prochaines élections générales, affirmant qu’elle souhaitait se concentrer sur sa famille et sa vie en dehors de la politique.

Commentant sa démission, le secrétaire de Leveling Up, Michael Gove, a déclaré : « Vraiment désolé de perdre Dehenna du ministère – une ministre brillante et une amie aimable.

« Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir.

« Elle a tellement à offrir. »