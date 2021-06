‘DÉGUSTANT & inutile’: la star de la LNH Evans s’est allongée après que SICKENING ait frappé quelques instants où il a marqué dans un filet vide (VIDÉO)

À l’intérieur de la dernière minute du match 1 de la rencontre des séries éliminatoires du deuxième tour, Evans s’est échappé pour balayer le ballon dans le filet après avoir tourné derrière le but, mettant la touche finale à une victoire de 5-3 pour les visiteurs à Winnipeg.

Juste au moment où il l’avait fait, Scheifele s’est écrasé contre lui tout à fait inutilement, envoyant Evans face la première sur la glace alors que son bâton s’envolait de sa main.

Le coup brutal a déclenché une mêlée alors qu’Evans restait frappé sur la glace et que les officiels et les coéquipiers se précipitaient pour s’assurer qu’il ne subissait pas encore plus de dégâts dans les fracas.

Evans a finalement été pris en charge et a quitté la glace sur une civière environ huit minutes plus tard, levant le pouce pour indiquer qu’il n’était pas gravement blessé.

L’entraîneur des Canadiens Dominique Ducharme a confirmé plus tard que l’attaquant – qui célébrait son 25e anniversaire – n’avait pas été transporté à l’hôpital mais était en cours d’évaluation.

Scheifele, qui était le meilleur marqueur des Jets en saison régulière, a écopé d’une pénalité majeure de cinq minutes pour accusation et inconduite dans le match, bien que le Département de la sécurité des joueurs de la LNH examinera probablement l’incident à nouveau.

Les fans et les experts en ligne étaient largement unis dans leur évaluation de la conduite de Scheifele, l’accusant de « répugnant » et « sans pitié » comportement.

« Le coup de Scheifele est sans cran. Ne laissez personne se tirer d’affaire en prenant des points sur le point de contact », a écrit le journaliste d’Athletic Scott Wheeler.

«C’est prédateur et la seule façon dont ce n’est pas suspendu est si les règles sont enfreintes. Il n’y a aucune raison de le livrer. C’est un joueur frustré qui essaie de blesser quelqu’un. C’est des conneries.

« Dégoûtant et inutile. Gros coup bas de Scheifele. Puck entrait. Allez, maintenant, « a écrit le journaliste d’ESPN Ariel Helwani, un homme plus communément associé à des commentaires sur un type de carnage similaire dans la cage MMA.

Ailleurs, d’autres ont crédité les coéquipiers d’Evans et les membres des Jets d’avoir protégé l’étoile déchue pendant la mêlée qui a suivi le coup macabre.

Certains, cependant, ont tenté de défendre Scheifele, faisant passer l’incident comme faisant partie du jeu.

« C’est un jeu physique – quand les joueurs ont-ils cessé d’être responsables de se protéger ? Il a fait un compromis – a marqué un but mais s’est laissé tomber. Soit vous pouvez frapper un joueur, soit vous ne pouvez pas. Pourquoi le contexte est-il important ? » a écrit un fan.

Les coéquipiers d’Evans ont laissé entendre qu’ils cibleraient Scheifele plus tard dans la série pour régler le score.

« C’était un sale coup. Mais la ligue va s’en occuper. S’il revient dans la série, nous allons lui rendre la vie misérable », a déclaré le défenseur des Canadiens Joel Edmundson.

La série au meilleur des sept reste à Winnipeg pour le match 2 vendredi soir.