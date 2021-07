‘DÉGUSTANT’: Conor McGregor choque les fans avec un tweet ciblant le rival de l’UFC Khabib et son père décédé

Dans une série de tweets remplis de rancune qui ont depuis été supprimés, McGregor a traîné les mots de Khabib à la suite de la défaite de l’Irlandais contre Dustin Poirier à l’UFC 264 plus tôt ce mois-ci.

A l’époque, la star russe à la retraite avait tweeté « le bien bat toujours le mal » alors qu’il exprimait sa joie que Poirier ait battu McGregor, dont la nuit s’est terminée de manière atroce lorsqu’il s’est cassé la jambe gauche.

Le bien bat toujours le mal.Très heureux pour @Dustin Poirier j’espère que tu auras la ceinture en fin d’année – khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 11 juillet 2021

Clairement toujours en train de mijoter, McGregor a maintenant flashé avec une barbe qui, selon beaucoup, a franchi la ligne.

« Covid est bon et le père est mauvais ? » a demandé le Notorious dans un tweet qui semblait faire référence au défunt père et entraîneur de Khabib, Abdulmanap, décédé des complications d’une infection à coronavirus l’année dernière.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

« Wow, dégoûtant » a répondu un fan dans les commentaires du message de McGregor.

« Dire des conneries comme ça me fait me sentir moins mal que sa jambe se soit cassée comme un bâton de popsicle », lire une autre réponse visant McGregor.

« Comment incroyablement décevant » a tweeté un autre fan.

« Le champion que je connais n’est plus là, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire sortir. J’espère que vous reprenez la tête, mec et excusez-vous. Ce n’est pas un discours poubelle et ce ne sont pas les mots d’un champion. »

Le manager de Khabib, Ali Abdelaziz, a répondu en disant à McGregor « votre heure viendra ne vous inquiétez pas » – auquel le Dubliner a aiguillonné « pas avant le tien. »

Le tweet écoeurant faisait partie d’une série de McGregor dans laquelle il visait ses rivaux de l’UFC, leur disant de « cracher-briller » la ceinture pour lui et narguant Poirier et sa femme Jolie.

Étiqueter ses rivaux « p*ss fourmis » et « paysans », McGregor a continué à débiter les déclarations amères et les excuses qui ont suivi sa dernière défaite dans l’octogone.

Mais alors qu’il jette de vilaines barbes sur la touche, McGregor n’est pas en mesure de les soutenir, étant exclu jusqu’en 2022 au moins après avoir subi une intervention chirurgicale sur un tibia et un péroné cassés.

McGregor s’est fracturé la jambe de manière horrible après avoir lancé un coup de pied vers la fin du troisième tour de son affrontement avec Poirier au T-Mobile Arena de Las Vegas, donnant aux Américains des victoires consécutives dans leur série de trilogie et venger la défaite il a souffert à McGregor en 2014.

McGregor est maintenant 1-3 lors de ses quatre dernières visites dans l’octogone – une séquence qui comprend également sa défaite de soumission au quatrième tour contre l’ancien roi des poids légers de l’UFC Khabib en octobre 2018.

Ce combat a été entaché par une accumulation toxique dans laquelle McGregor s’est moqué de la religion et de la famille de la star du Daghestan, et qui a abouti à la sortie de Khabib de la cage pour attaquer l’équipe de McGregor immédiatement après le combat.

Le père de Khabib, Abdulmanap, a déclaré plus tard qu’il avait pardonné à McGregor les insultes, l’invitant même au Daghestan.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

McGregor a d’abord semblé respectueux lors du décès d’Abdulmanap Nurmagomedov en juillet dernier, écrivant : « La perte d’un père, d’un entraîneur et d’un supporter dévoué du sport. Condoléances et repose en paix Abdulmanap Nurmagomedov.«

Comme en témoigne la dernière tirade inquiétante de McGregor sur Twitter, toute bonne volonté semble maintenant s’être dissipée.