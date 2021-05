Déguisés en éperviers, des drones mécaniques conçus par des ingénieurs cubains prennent leur envol

Déguisé en épervier et imitant de manière convaincante son cri de prédateur, un drone fait de bois, de ferraille et de plastique disperse les oiseaux sur un aérodrome cubain. De loin, on pourrait être dupé: en planant et en piqué avec son envergure de 1,3 mètre (4,3 pieds), l’oiseau mécanique vole de manière autonome pendant une heure à la fois et possède un plumage impressionnant bien qu’un peu raide. Il s’agit de la création d’un groupe d’ingénieurs désireux de développer des alternatives locales bon marché aux technologies de fabrication étrangère sur l’île communiste sous sanctions américaines depuis 1962. Quatre-vingt pour cent de l’oiseau mécanique est fabriqué à la main – principalement dans des ateliers de fortune installés à les maisons des ingénieurs individuels, qui doivent en grande partie se contenter des équipements et des pièces les plus élémentaires. Une grande partie du bois utilisé provient d’arbres abattus dans les parcs près de chez eux.

«Nous avons été obstinés à maintenir notre désir de résoudre les défis», a déclaré Ernesto Aragon, 50 ans, membre de l’ensemble de fabrication de drones Alasoluciones composé de cinq ingénieurs et trois techniciens.

Ces défis incluent la recherche de matériel, le dépassement des échecs techniques, mais aussi les lois contre le commerce privé sur l’île où presque tout est géré par le Parti communiste de Cuba (PCC).

Technologie locale

Certains jours, l’équipe travaille dans le garage d’Aragon au milieu des rizières et des champs d’ail de San Nicolas de Bari, un village d’environ 20 000 habitants à 70 kilomètres au sud-est de La Havane.

Une Ford Fairlane 1958 de couleur chocolat sert de moyen de transport, de plan de travail et d’atelier mobile lorsque l’équipe teste ses oiseaux mécaniques à l’extérieur.

Quatre ans après le début de leur projet, les ingénieurs ont réussi à développer des drones qui fonctionnent de manière autonome du décollage à l’atterrissage.

Ils ont été utilisés par le gouvernement pour aider les agriculteurs à observer les cultures, ainsi que pour inspecter les conduites de gaz, les installations électriques et les tours de communication.

L’équipe a également une commission gouvernementale pour fournir un épervier mécanique pour effrayer les oiseaux à l’aéroport international de Camaguey, bien que ce projet ait été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

Ironiquement, alors même qu’elle a trouvé un client dans le gouvernement communiste, l’équipe d’Alasoluciones a dû se battre contre la bureaucratie cubaine.

En vertu de la loi de l’État à parti unique, les entreprises privées sont interdites et l’équipe n’a pas été en mesure d’enregistrer une petite entreprise à but lucratif. Jusqu’ici.

Remplacement des importations

En février de cette année, le gouvernement a annoncé qu’il autoriserait les particuliers à s’inscrire comme entrepreneurs privés plutôt que comme employés de l’État dans plus de 2 000 secteurs économiques qui étaient auparavant strictement sous le contrôle du gouvernement.

Et lors d’un congrès du PCC élu la semaine dernière, le Premier ministre Manuel Marrero a déclaré que les règlements étaient en cours de finalisation pour permettre l’enregistrement des petites et moyennes entreprises (PME) dans le but de stimuler l’innovation sur l’île.

Entre-temps, l’année dernière, le gouvernement du président Miguel Diaz-Canel a créé un «parc industriel scientifique et technologique» à La Havane.

Il fonctionne comme une société commerciale d’État pour stimuler le développement technologique dans l’attente de la nouvelle loi.

Les entrepreneurs «ont des solutions qui peuvent remplacer les importations», a déclaré le patron du parc, Rafael Torralbas, à la télévision locale. Cuba importe 80 pour cent de ce qu’elle consomme.

‘Beaucoup de potentiel’

Alasoluciones fait partie des entreprises à occuper une place dans le parc, «pour que lorsque la loi sur les PME sortira, nous soyons prêts» à nous enregistrer en tant que PME, a déclaré Erick Carmona, le PDG du groupe innovant âgé de 35 ans.

Alasoluciones paie au parc 10% de ses revenus.

En contrepartie, il bénéficie d’une aide à l’importation de pièces et d’une exonération des taxes et droits d’importation pendant cinq ans.

Bien qu’ayant maintenant un atelier dans le parc industriel de La Havane, les membres de l’équipe d’Alasoluciones travaillent encore souvent à domicile, loin de la capitale.

L’un d’eux, Deyvi Pastrana, 50 ans, est un homme de peu de mots mais d’une grande habileté.

Sur sa terrasse, il construit des châssis de drone en bois, fibre de verre et résine.

C’est «un exemple d’utilisation de matériaux recyclables», a-t-il déclaré à l’AFP, montrant un moule en bois qu’il utilise pour façonner une pièce de quincaillerie avec un pistolet thermique.

Dans un aéroport abandonné de San Nicolas de Bari, l’équipe teste son drone Sparrowhawk, à l’admiration du président du club d’aviation de l’île, René Gonzalez.

«Ils s’aventurent dans une activité qui a beaucoup de potentiel pour l’économie de n’importe quel pays», a-t-il déclaré.

