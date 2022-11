Déguiser “The Hours” au Met : papier peint vintage et Calvin Klein des années 90

Clarissa commence également sa journée par une visite chez un fleuriste, où elle achète des roses (elle-même). Saisissant ce fil conducteur, M. Pye a espionné l’occasion de faire en sorte que le thème des roses “écho et rebondisse au fil des décennies”.

“Laura et Virginia portent des imprimés roses, mais je voulais qu’ils soient complètement opposés”, a-t-il déclaré. Pour créer le motif des robes de Virginia et de Laura, il s’est tourné vers le papier peint, et non les textiles, de leurs époques. Pour Virginia, il a trouvé deux options prometteuses, toutes deux des années 1920, dans une archive numérique du Smithsonian.

“J’ai aimé les roses sur l’une et le fond sur l’autre, alors je les ai rassemblées et j’ai changé chaque couleur”, a déclaré M. Pye. Le résultat est un tissu imprimé sur mesure qui, bien qu’il ne soit pas vintage au sens traditionnel du terme, est néanmoins «très, très années 20» dans l’esprit. En contraste avec les fleurs “assez serrées, très déco” de la robe de Virginia, le motif “très années 50” de Laura a été adapté d’un papier peint Sanderson et présente de grandes roses éclatantes.

Les silhouettes