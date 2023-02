Déguisement de fermier familial au Lake Country Museum pendant le week-end de la fête de la famille

Musée et archives de Lake Country

Le musée et les archives de Lake Country ont prévu de s’amuser le week-end de la fête de la famille.

Le week-end du 18 au 20 février, les familles peuvent créer des souvenirs avec une séance photo déguisée à la ferme.

Le musée proposera une variété de costumes de ferme que les familles pourront enfiler et prendre en photo.

Il y aura également diverses activités pour enseigner aux enfants et aux adultes la plantation de semences, l’agriculture biologique et la conservation de l’eau.

L’entrée est gratuite. L’événement se déroule tous les jours de 13h à 16h

