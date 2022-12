Dégraissage buccal : qu’est-ce que c’est ? Tout ce que vous devez savoir

L’élimination de la graisse buccale pourrait bien être le nouveau lifting brésilien des fesses – c’est-à-dire la toute nouvelle procédure de chirurgie esthétique à prendre le contrôle des médias sociaux.

Au cours des dernières semaines, l’élimination de la graisse buccale est devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux après que plusieurs célébrités auraient subi la procédure, ce qui a incité les partisans et les détracteurs à partager leurs points de vue et leurs expériences.

Les recherches d’élimination de la graisse buccale ont considérablement augmenté à partir du 11 décembre environ, selon les données de Google Trends.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la procédure – et pourquoi elle est si controversée.

L’ÉLIMINATION DE LA GRAISSE BUCCAL IMPLIQUE L’EXCISE DES DONNÉES DES JOUES

L’élimination de la graisse buccale correspond exactement à ce qui est indiqué sur l’étiquette : l’élimination de la graisse du coussinet adipeux buccal, une masse de tissu située profondément dans la joue. La procédure est généralement réalisée sous anesthésie. Un chirurgien créera de petites incisions de chaque côté de l’intérieur de la bouche du patient pour exposer le coussinet adipeux buccal, puis enlèvera une partie ou la totalité de la graisse.

Darren Smith, un chirurgien plasticien basé à New York, a déclaré à CNN que “vous pouvez accentuer les pommettes en enlevant la graisse qui se trouve dans le compartiment graisseux buccal”.

Smith a déclaré qu’il voyait généralement trois types de patients intéressés par l’élimination de la graisse buccale. L’un est “les gens qui ont juste un visage plus plein, qui ont presque un visage rond et chérubin, qui pourraient vouloir l’amincir un peu”. L’élimination de la graisse buccale peut donner un visage plus mince, selon Smith.

Mais la raison pour laquelle la réduction de la graisse buccale est actuellement à la mode est dans un autre but : en enlevant la graisse des joues, la procédure peut créer l’apparence de pommettes plus sculptées et définies. Un patient intéressé par cet effet “n’a peut-être pas un visage plein, mais il veut juste voir un peu plus de définition dans les pommettes”, a-t-il déclaré. Ces patients cherchent à souligner le “creux sous-malaire” sous la pommette, a-t-il ajouté.

Quand c’est “fait astucieusement, pas exagéré, ça peut avoir l’air cool dans de nombreux cas”, a déclaré Smith.

La troisième catégorie de patients que Smith a déclaré voir pour l’élimination de la graisse buccale sont “les patients plus âgés que nous voyons pour le rajeunissement du visage”.

“Le coussinet adipeux buccal est soumis à la gravité et peut s’affaisser avec le temps”, a-t-il déclaré. “Cela peut en fait contribuer à cette apparence de bas du visage lourd et lourd. Donc, chez ces personnes, vous l’enlèveriez souvent en combinaison avec une procédure comme un lifting.”

CÉLÉBRITÉS, LES MÉDIAS SOCIAUX SUSPENDENT UN INTÉRÊT ACCRU

Smith dit qu’il a vu un pic d’intérêt pour l’élimination de la graisse buccale au cours des dernières années.

“C’est une procédure qui devient de plus en plus populaire”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, le mannequin Chrissy Teigen a annoncé sur Instagram qu’elle avait subi une élimination de la graisse buccale. “Et depuis que j’ai arrêté de boire, je vois vraiment les résultats, et j’aime ça”, a-t-elle déclaré dans une histoire Instagram à l’époque. « Ouais, je l’ai fait, quoi ?

L’année dernière, le mannequin Chrissy Teigen, ici à Los Angeles, le 12 septembre, a annoncé sur Instagram qu’elle avait subi une ablation de la graisse buccale. (Michael Buckner/Variété/Getty Images)

Selon certaines rumeurs, d’autres célébrités arborant des pommettes sculptées auraient subi la procédure – bien qu’il ne soit pas clair si elles l’ont réellement fait.

Et les médias sociaux sont un moteur d’intérêt majeur, selon Smith.

“Je pense que les médias sociaux jouent un rôle énorme”, a-t-il déclaré. “Nous voyons les médias sociaux définir toutes sortes de tendances, car les gens ont un accès plus rapide et plus fréquent aux derniers looks et tendances des célébrités.”

De plus, les médias sociaux ont permis aux patients de partager leurs expériences de première main en matière de chirurgie esthétique. “Les gens partagent désormais davantage leurs expériences”, ce qui se traduit par “une disparition du tabou de la chirurgie plastique”, selon Smith.

“Les gens sont tellement plus ouverts à en parler”, a-t-il déclaré.

Ellen Gendler, une dermatologue cosmétique basée à New York, a déclaré à CNN qu’elle avait observé une augmentation du nombre de patients demandant l’élimination de la graisse buccale ces dernières semaines.

“La semaine dernière, 20 personnes m’ont posé des questions sur l’élimination de la graisse buccale”, a-t-elle déclaré.

LES CHIRURGIENS EXIGEENT LA PRUDENCE SUR LA PROCÉDURE

Les chirurgiens, les cosméticiens et les utilisateurs quotidiens ont également utilisé les médias sociaux pour inciter à la prudence concernant la procédure. Gendler, par exemple, a publié lundi un TikTok dans lequel elle avertissait les patients, en particulier les jeunes femmes, d’éviter l’élimination de la graisse buccale.

“La dernière tendance en matière d’élimination de la graisse buccale est probablement la tendance la plus stupide que j’ai vue depuis longtemps”, a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Gendler a déclaré à CNN que, parce qu’il supprime le volume du visage, l’élimination de la graisse buccale peut avoir un effet de vieillissement prématuré sur les patients. Bien que cela puisse sembler flatteur au début, à mesure que le patient vieillit et perd naturellement du volume sur son visage, le manque de graisse buccale peut le faire paraître maigre et plus âgé.

Et une fois que votre graisse buccale a disparu, il n’y a aucun moyen de la récupérer – bien que des charges cosmétiques et des injections de graisse puissent être utilisées pour reproduire l’apparence de la graisse buccale, a déclaré Gendler.

“Lorsque vous enlevez une structure sous-jacente dans une procédure permanente et que vous vieillissez autour d’elle, vous ne savez pas à quoi cela va ressembler”, a-t-elle déclaré.

Gendler a exhorté les patients envisageant l’élimination de la graisse buccale à prendre en compte les risques et à comprendre comment leurs résultats pourraient changer avec le temps. “Je pense que ce n’est pas une procédure dans laquelle vous devriez vous lancer sans comprendre ce risque très réel”, a-t-elle déclaré.

Smith a souligné l’importance de conseiller les patients sur les avantages et les inconvénients de chaque procédure. “L’une de mes tâches principales consiste à aider les gens à s’assurer qu’ils prennent des décisions responsables lorsqu’ils subissent des procédures”, a-t-il déclaré.

Un chirurgien talentueux sera prudent et précis lors de l’élimination de la graisse buccale, a-t-il déclaré. “Le grand danger de l’excision du coussinet adipeux buccal est le vieillissement prématuré du visage”, a-t-il expliqué. “Ce que nous savons depuis longtemps, c’est que le volume est ce qui, entre autres, apporte au visage une expérience de jeunesse.”

“Vraiment, le retrait du coussinet adipeux buccal doit être fait de manière artistique, ce n’est pas le genre de chose où vous voulez simplement enlever toute la graisse buccale”, a-t-il déclaré. “Vous devez faire très attention à retirer la bonne quantité pour la bonne personne.”

POURQUOI CE N’EST « PAS QUELQUE CHOSE À FAIRE JUSTE PARCE QUE VOUS L’AVEZ VU SUR INSTAGRAM »

D’autres influenceurs des médias sociaux ont souligné que l’esthétique des pommettes hautes que les patients espèrent obtenir avec l’élimination de la graisse buccale n’est que la dernière d’une série de normes de beauté inaccessibles.

L’influenceuse maquillage Rachel Ocool, par exemple, a créé un tutoriel pour le maquillage qui met l’accent sur les joues rondes – plutôt que d’essayer de les éliminer.

“La chirurgie plastique pour enlever vos joues plus pleines est à la mode”, a déclaré Ocool dans la vidéo TikTok, qui a recueilli plus d’un million de likes sur son compte vérifié. “Pas sous ma garde!”

Elle a ensuite montré “comment j’accentue mes joues rondes, parce qu’elles sont mignonnes”.

Dans le même temps, certains influenceurs ont utilisé les médias sociaux pour documenter l’effet positif que la procédure a eu sur leur estime de soi.

Jaci Marie Smith, podcasteuse et créatrice de TikTok, a déclaré à CNN qu’elle avait décidé de créer un TikTok sur son expérience d’élimination de la graisse buccale

“Il y a beaucoup de controverses et de calomnies en ce moment à propos de l’élimination de la graisse buccale”, a déclaré Smith dans sa vidéo. Le créateur basé en Californie a subi une élimination de la graisse buccale en janvier.

Smith a dit qu’elle avait longtemps senti que son visage plus plein ne correspondait pas à son type de corps. Après avoir entendu parler de la procédure par des amis et sur les réseaux sociaux, elle a rencontré un chirurgien plasticien qui lui a dit qu’elle était une bonne candidate.

“Je suis vraiment contente des résultats parce que j’ai l’impression que cela correspond davantage à ma morphologie”, a-t-elle déclaré à CNN. “Je me sens beaucoup plus moi-même.”

Elle a choisi de parler de son expérience sur les réseaux sociaux parce que d’autres utilisateurs ont dit “que cela vous fait paraître vieux, vous donne l’air enfoncé et creux, et que c’est un mauvais look”.

“Le but de ma création était d’en apprendre davantage sur ce qu’est l’élimination de la graisse buccale, et que vous, si vous êtes intéressé à le faire, vous devriez consulter un médecin en qui vous avez vraiment confiance”, a-t-elle poursuivi.

“J’ai l’impression d’avoir fait ça pour moi et pour personne d’autre”, a-t-elle ajouté.

Smith, le chirurgien plasticien et aucun lien avec le créateur de TikTok, a fait écho à son message sur la motivation personnelle.

“Mon genre de cri de ralliement dans le monde de la chirurgie plastique est que personne n’a besoin de chirurgie plastique”, a déclaré le chirurgien. “si tu vas le faire, tu devrais le faire pour la joie personnelle.”

“L’incision de la graisse buccale n’est pas, comme toute autre chose, quelque chose à faire simplement parce que vous l’avez vue sur Instagram”, a-t-il déclaré.