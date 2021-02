Dégradé: la statue de la reine Elizabeth II retrouvée DÉCAPITÉE après un soupçon de vandalisme dans un parc canadien

Un buste de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni a été découvert sans tête dans un parc canadien, envoyant la police locale à la recherche de vandales à la suite d’autres actes récents de destruction de biens et de violence dans la même zone.

Le buste sans tête a été repéré plus tôt cette semaine dans le parc Beacon Hill de Victoria, selon des informations locales. L’incident survient après qu’une vague de vandalisme nocturne a frappé la ville, qui a laissé des graffitis, bien que l’on ne sache toujours pas s’il existe un lien entre les deux.

UPDATE | Aucune arrestation n’a été effectuée, des témoins et une vidéo de surveillance sont recherchés alors que nous enquêtons sur la frénésie de graffitis d’hier et la « décapitation » de la statue de la reine Elizabeth II à Beacon Hill Park. #yyj | https: //t.co/S9iFwvleO3 | (1/4) – Police de Victoria (@vicpdcanada) 25 février 2021

Un représentant de la police a également noté que deux arrestations avaient été effectuées pour des crimes violents dans les environs du parc cette semaine, un homme ayant attaqué un agent chargé de l’application des règlements avec une pelle et un autre «arrêté sous la menace d’une arme» dans un autre parc. Le second a été placé en garde à vue après s’être engagé dans une altercation avec le personnel de Beacon Hill tout en brandissant un marteau. On ne sait pas non plus si l’un ou l’autre des suspects avait un lien avec la décapitation de la statue.

La mairesse de Victoria, Lisa Helps, a dénoncé le vandalisme présumé, déclarant mercredi: «Que ce soit la décapitation d’une statue ou l’écriture sur le mur ou la gravure sur verre ou quoi que ce soit, c’est tout simplement inacceptable et c’est totalement inutile.

La police continue de rechercher la tête manquante et a demandé au public toute information qui pourrait aider à la localiser, Osoko notant que la réparation de la statue (littéralement) endommagée pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars.

Aussi sur rt.com « Nous avons vu cela se produire dans tout le pays »: une statue de Jésus DÉBUTÉE à l’intérieur d’une église de Floride dans un prétendu crime de haine

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!