Dégoûté par le racisme ciblant le footballeur Vinícius, sa ville natale brésilienne se mobilise pour le défendre

SAO GONCALO, Brésil (AP) – Les chants de « singe! » au stade de football espagnol a résonné outre-Atlantique jusqu’aux oreilles des habitants de la périphérie de Rio de Janeiro.

C’est là que Vinícius Júnior, qui est noir, a grandi et a lancé sa carrière de footballeur. Aujourd’hui, malgré sa renommée mondiale et ses millions, il était à nouveau la cible d’un racisme européen grossier.

Sa ville du Brésil multiracial était malade et s’est ralliée à sa défense.

À Sao Goncalo, le rappeur Deivisson Oliveira prenait son petit-déjeuner lorsque les informations télévisées ont montré les abus visant le héros de sa ville natale.

« J’avais besoin de crier », a déclaré Oliveira, 30 ans, qui rappe sous le nom de MC Menor do CPX.

Oliveira a tapé des paroles sur son téléphone avec son fils de 6 mois à ses pieds. Des vers puissants jaillirent de ses pouces : « De la favela au monde : Force, Vinícius Júnior !

Le racisme dans la ligue espagnole s’est intensifié cette saison, surtout après que Vinícius a commencé à célébrer les buts en dansant. À au moins neuf reprises, des gens ont émis des sons de singe à Vinícius, scandé l’insulte « singe ! » et lancé d’autres insultes racistes. Vinícius a demandé à plusieurs reprises des mesures aux autorités espagnoles du football.

Le transfert de Vinícius au Real Madrid en 2017 a été l’aboutissement d’années d’efforts. L’un des clubs les plus populaires du football mondial a payé 45 millions d’euros (environ 50 millions de dollars) – à l’époque le plus jamais enregistré pour un adolescent brésilien – avant même ses débuts professionnels avec Flamengo, basé à Rio. Le racisme implacable ne faisait pas partie du rêve de Vinícius lorsqu’il grandissait à Sao Goncalo.

Sao Goncalo est la deuxième ville la plus peuplée de la région métropolitaine de Rio et l’une des plus pauvres de l’État de Rio de Janeiro, selon l’institut national des statistiques. La nuit, dans certaines régions, les automobilistes allument leurs feux de détresse pour signaler aux gangs de trafiquants de drogue que le conducteur est local. C’est également là que le meurtre par la police en 2020 d’un jeune de 14 ans a déclenché des manifestations de Black Lives Matter à travers Rio.

Le racisme a une fois de plus attisé l’indignation.

L’imposante statue illuminée du Christ Rédempteur de Rio a été assombrie une nuit par solidarité. L’énorme grande roue au bord de la baie de la ville présente cette semaine un poing noir fermé et les mots défilants: «TOUT LE MONDE CONTRE LE RACISME».

« Ma totale répudiation de l’épisode de racisme subi par notre as et la fierté de nous tous à Sao Goncalo », a écrit le maire de la ville, Nelson Ruas dos Santos, sur Twitter le lendemain de l’incident.

Le maire de Rio, Eduardo Paes, a été moins diplomate lorsqu’il a répondu à une défense émise par le président de la ligue espagnole de football.

« Va en enfer, fils de… », a écrit Paes.

Jeudi, le président de la ligue espagnole Javier Tebas a tenu une conférence de presse affirmant que la ligue agissait seule contre le racisme et qu’elle pourrait y mettre fin dans six mois si le gouvernement lui accordait plus de pouvoir.

Au même moment, à Rio, des représentants de plus de 150 groupes militants et à but non lucratif ont remis une lettre au consulat d’Espagne, exigeant une enquête sur la ligue et son président. Ils ont organisé une manifestation ce soir-là.

« Vinicius a été un guerrier, il est un guerrier, pour avoir enduré cela depuis son arrivée en Espagne et toujours pris position », a déclaré l’activiste Valda Neves. « Cette fois, il n’est pas seul. »

Les premiers joueurs brésiliens noirs à signer pour des clubs européens dans les années 1960 ont rencontré un certain racisme dans la société majoritairement blanche, mais se sont rarement exprimés. À l’époque où le Brésil se considérait encore comme une «démocratie raciale» et n’assumait pas le racisme auquel beaucoup étaient confrontés.

À la fin des années 1980, le gouvernement fédéral a fait de la discrimination raciale un crime et a créé une fondation pour promouvoir la culture afro-brésilienne. À l’époque, de nombreux joueurs brésiliens qui pourraient s’identifier comme Noirs aujourd’hui ne se reconnaissaient pas comme tels. Les incidents de racisme en Europe ont provoqué peu de retour de flamme au Brésil.

Au cours des décennies qui ont suivi, les militants noirs du Brésil ont pris de l’importance et ont sensibilisé au racisme structurel. Le gouvernement fédéral a institué des politiques visant à y remédier, y compris des admissions d’action positive pour les universités publiques et les emplois. Il y a eu une prise de conscience accrue dans toute la société.

En 2014, un fan a lancé une banane sur le défenseur Dani Alves lors d’un match de championnat d’Espagne ; il l’a ramassé et l’a mangé dans une démonstration de défi, déclenchant une campagne coordonnée sur les réseaux sociaux avec d’autres joueurs brésiliens, y compris l’attaquant vedette Neymar, qui a fait de même.

La propre organisation à but non lucratif éducative de Vinícius a lancé cette semaine un programme pour former les enseignants des écoles publiques à sensibiliser au racisme et à apprendre aux enfants à lutter contre la discrimination. Une enseignante d’une école de Sao Goncalo qui accueillera le projet, Mariana Alves, espère qu’il fournira aux enfants le soutien et la préparation dont ils ont tant besoin. Elle a parlé dans une salle de classe avec des fauteuils poires de football éparpillés et d’énormes photos de Vinícius sur les murs.

La plupart des élèves de l’école sont noirs ou biraciaux, et beaucoup ont été victimes de racisme, a déclaré Alves dans une interview. Cette semaine, ses élèves de 10 ans lui ont demandé si elle avait vu ce qui était arrivé à Vinícius parce qu’ils ne comprenaient pas tout à fait.

« Il a de l’argent, il a tout ce statut, et même cela ne l’a pas empêché de traverser cette situation de racisme », a déclaré Alves, qui est noir et originaire de Sao Goncalo. « Alors les élèves se demandent… ‘Est-ce que je vais passer par là aussi ? Est-ce que ça va m’arriver?

En tant que garçon, Vinícius a commencé à s’entraîner dans une école nourricière voisine pour Flamengo, le club le plus populaire du Brésil, avant de signer avec son équipe de jeunes.

Les enfants de Sao Goncalo étaient dans le flou mercredi après-midi alors qu’ils effectuaient des exercices non-stop, les laissant sans temps ni souffle pour discuter des problèmes de leur idole sur un autre continent.

Pourtant, ils savaient.

L’un d’eux, Ryan Gonçalves Negri, a déclaré qu’il en avait parlé avec ses amis en dehors de l’école de football et que Vinícius devrait quitter la ligue espagnole « d’urgence ».

« Je ne voudrais jamais jouer là-bas », a déclaré Negri, 13 ans. « Ce n’est pas pour les Brésiliens qui savent marquer des buts et célébrer. »

Pendant que les enfants s’entraînaient, le rappeur Oliveira et son producteur Éverton Ramos, connu sous le nom de DJ Cabide, ont marché sur le gazon et se sont dirigés vers le coin. Ils ont installé un haut-parleur sous une bannière de Vinícius en tant qu’adolescent impétueux avec la langue tendue, puis ont commencé à enregistrer un clip pour le clip vidéo de leur chanson de protestation.

« Je ne suis personne, mais ma voix peut atteindre là où je ne peux pas aller, là où je ne peux pas imaginer aller », a déclaré Oliveira. « Ma voix va y arriver, tu comprends ?

L’écrivain d’Associated Press Mauricio Savarese a contribué de Sao Paulo

David Biller, l’Associated Press