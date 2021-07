En seulement 24 heures après la manifestation de masse de samedi, la police de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie a émis quelque 510 avis d’infraction aux sanctions, a déclaré le sous-commissaire Gary Worboys, selon le Sydney Morning Herald. Il a promis que les autorités continueraient d’enquêter sur ces actes de « violent, sale, risqué » comportement

Une force de frappe est mise en place en ce moment et continue de demander aux gens de présenter tous les fichiers vidéo ou séquences téléphoniques qu’ils ont de ce genre de comportement.

Le ministre de la police de NSW, David Elliott, a annoncé plus tôt qu’au moins 22 détectives vétérans travailleraient dans le cadre d’une unité spéciale pour identifier et retrouver les personnes qui ont assisté aux rassemblements.

La première ministre de l’État Gladys Berejiklian a fait écho à ces sentiments, affirmant qu’elle était « absolument dégoûté » par les rassemblements de masse, et exhortant toute personne ayant reconnu l’un des militants à contacter immédiatement la police.

Je suis tellement dégoûté, déçu et navré que les gens ne considèrent pas la sécurité et le bien-être de leurs concitoyens.

NSW a signalé dimanche deux décès et 141 nouveaux cas de Covid-19, ce qui est légèrement inférieur à la veille. Les autorités ont cependant déjà laissé entendre que, comme la manifestation risquait de se transformer en un événement de grande envergure, le verrouillage d’un mois à Sydney pourrait être encore prolongé.

« Nous ne voulons pas de revers, et hier aurait pu être un revers – le temps nous le dira » dit Berejiklian. Les règles de verrouillage actuelles de l’État interdisent aux résidents de quitter leur domicile, sauf pour obtenir de la nourriture et d’autres « essentiel » produits et services, pour les soins médicaux, y compris les vaccinations, et pour l’exercice en plein air et « essentiel » travailler.

Entre-temps, l’État de Victoria n’a enregistré que 11 nouveaux cas, mais le premier ministre Daniel Andrews a déjà fustigé les manifestants pour avoir mis « beaucoup d’autres personnes en danger réel » et a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure que le propre verrouillage de l’État soit également prolongé.

On ne peut pas vacciner contre l’égoïsme, et ces gens devraient avoir honte, absolument honte, c’est tout simplement faux.

Depuis le début de la pandémie, l’Australie a évité à plusieurs reprises la propagation de Covid-19 avec certaines des mesures de verrouillage les plus draconiennes au monde, dans le but de réduire à zéro les nouveaux cas, même au détriment des libertés civiles. Au cours de la pandémie, le pays a enregistré un peu plus de 32 700 cas et 916 décès au total.

Samedi, des milliers de personnes écoeurées par les restrictions perpétuelles et le confinement ont défilé dans les grandes villes australiennes, scandant « Liberté! » et des affrontements avec la police qui a été déployée pour disperser ces « rassemblements illégaux ».

