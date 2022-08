Dégonfler votre budget alimentaire – Shaw Local

J’ai un compte fidélité dans mon épicerie préférée. L’utiliser me permet d’économiser sur les courses et peut également entraîner une belle réduction sur l’essence à leur station-service attenante.

Cette semaine, lorsque j’ai acheté de l’essence, je n’avais plus de points disponibles et j’ai réalisé que je n’avais pas fait beaucoup d’épicerie ces derniers temps. Cela m’a fait réfléchir au coût de la nourriture et aux diverses façons d’économiser de l’argent sur la facture d’épicerie.

Beaucoup d’entre nous ressentent un pincement dans notre portefeuille, alors j’ai pensé que je pourrais vous donner matière à réflexion :

Développer votre propre: Je suis moins souvent allé au magasin car j’ai un petit jardin et des amis généreux qui ont aussi des jardins. Je cultive des légumes verts, des haricots, des oignons, des tomates, des poivrons et des aubergines et j’accepte heureusement les courgettes et les concombres gratuits.

Saviez-vous que vous pouvez faire repousser des légumes à partir de restes ? Les oignons verts, les carottes, la laitue romaine, l’ail, etc. germeront tous si l’extrémité de la racine est placée dans un peu d’eau. Une fois que les racines ont germé, vous pouvez les planter dans un pot ou dans le jardin.

Cuisinez pour vous-même: Les repas préparés à la maison seront presque toujours moins chers (et plus sains !) que les repas au restaurant.

Je crois que tout le monde devrait apprendre à cuisiner. Si vous avez des enfants, assurez-vous qu’ils passent du temps dans la cuisine et qu’ils apprennent à cuisiner afin qu’ils puissent se nourrir à l’avenir.

Gardez les repas simples : En parlant de cuisiner pour vous-même, plus un repas est simple, moins il coûtera probablement cher.

Un de mes plats préférés est les haricots en conserve et le riz cuit. Ajoutez un côté de légumes du jardin ou du congélateur et vous avez un repas solide pour quelques dollars par portion.

Au petit-déjeuner, je mange souvent des flocons d’avoine nature (pas de petits paquets) avec des fruits. Les aliments de base tels que le thon en conserve, les pommes de terre, les pâtes et les légumes surgelés peuvent constituer la base de nombreux repas simples.

Magasinez à domicile : Vous avez probablement des aliments stockés dans votre garde-manger ou votre congélateur que vous avez oubliés. Faites l’inventaire et utilisez ce que vous avez sous la main avant d’acheter quoi que ce soit de plus.

Ce qui m’amène à mon prochain point.

Gaspillait moins : Saviez-vous qu’environ un tiers de la nourriture mondiale est jetée ?

Je pense toujours à la nourriture jetée comme à de l’argent qui va dans les égouts. Achetez juste ce dont vous avez besoin, ramenez les restes du restaurant à la maison et portez une attention particulière aux dates « à consommer avant », « à consommer de préférence avant » et « à utiliser avant » sur les aliments emballés.

Programmes de fidélité: Cette carte de fidélité est payante. J’ai accès à des coupons virtuels sur l’application du magasin.

J’utilise des coupons uniquement pour les articles de ma liste, donc je ne suis pas tenté d’acheter des choses simplement parce que j’ai un coupon. Occasionnellement, je reçois des coupons gratuits pour mes articles préférés fréquemment achetés.

J’achète presque toujours leur marque de magasin. Il est souvent moins cher que les grandes marques pour la même qualité.

Et la plupart du temps, j’économise de l’argent sur l’essence…

Sherry DeWalt est coordinatrice des modes de vie sains pour la CGH Health Foundation à Sterling.