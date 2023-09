« Dégâts déchirants » : ceux qui se trouvent sur le chemin de l’ouragan Idalia ramassent les morceaux

Les Américains qui se trouvaient sur le chemin de la destruction d’Idalia sont revenus fouiller dans les tas de décombres qui étaient autrefois des maisons alors que les restes de l’ouragan autrefois de catégorie 4 se déplacent dans l’Atlantique en direction des Bermudes.

James Nobles est retourné dans la petite ville de Horseshoe Beach, dans le Big Bend en Floride, pour découvrir que sa maison avait survécu aux vents violents et à la pluie, mais que beaucoup de ses voisins n’avaient pas eu autant de chance.

« La ville, je veux dire, est dévastée », a déclaré Nobles. « Il y a probablement 50 ou 60 maisons ici, totalement détruites. J’ai de la chance. »

La tempête est considérée comme l’ouragan le plus puissant depuis plus d’un siècle à frapper la région de Big Bend, une zone peu peuplée parsemée de marais, de rivières et de sources où l’enclave nord de la côte du Golfe de l’État se courbe vers le côté ouest de la péninsule de Floride.

REGARDER l « Cela ressemble à une zone de guerre » : Cedar Key, en Floride, a été durement touchée : Évaluation des dégâts causés par l’ouragan Idalia L’ouragan Idalia – désormais déclassé en tempête tropicale – a laissé des dégâts de plusieurs milliards de dollars après avoir touché terre en Floride et traversé quatre États américains.

Les habitants, dont la plupart ont été évacués vers l’intérieur des terres pendant la tempête, se sont entraidés pour nettoyer les débris ou récupérer leurs effets personnels – trophées de lycée, photos, disques, porcelaine. Ils s’arrêtaient souvent pour s’embrasser au milieu des larmes. Des filigranes de 1,8 mètre de haut tachaient les murs encore debout, marquant l’étendue de l’onde de tempête.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a visité la région avec son épouse, Casey, et les responsables fédéraux des situations d’urgence.

« J’ai vu beaucoup de dégâts vraiment déchirants », a-t-il déclaré, en faisant remarquer qu’une église avait été inondée par plus de 1,2 mètre d’eau.

Une station-service endommagée par la tempête est visible à Perry, en Floride. (Sean Rayford/Getty Images)

Tammy Bryan, membre de la première église baptiste gravement endommagée, a déclaré que les habitants de Horseshoe Beach se considèrent comme une famille, largement ancrée dans l’église.

« C’est une bouffée d’air frais ici », a déclaré Bryan. « Ce sont de magnifiques couchers de soleil, de magnifiques levers de soleil. Nous avons toute la vieille Floride ici. Et aujourd’hui, nous avons l’impression qu’elle nous a été enlevée. »

Des dizaines de milliers de personnes toujours privées d’électricité

La tempête a touché terre pour la première fois mercredi en Floride, où elle a rasé des maisons et abattu des poteaux électriques. Il s’est ensuite dirigé vers le nord-est, frappant la Géorgie, inondant de nombreuses plages de Caroline du Sud et envoyant de l’eau de mer dans les rues du centre-ville de Charleston. En Caroline du Nord, plus de 23 centimètres de pluie ont déversé sur Whiteville, inondant les bâtiments du centre-ville.

Un habitant de Géorgie a été tué lorsqu’un arbre est tombé sur lui alors qu’il tentait d’en dégager un autre sur une route.

Un arbre est vu tombé sur le côté d’une maison à Crystal River, en Floride, jeudi. (Chandan Khanna/AFP/Getty Images)

Les autorités de Floride ont déclaré qu’il y avait eu un décès lié à l’ouragan dans la région de Gainesville, mais n’ont divulgué aucun détail.

Des milliers d’employés des services publics se sont précipités pour rétablir le courant en Floride, mais près de 95 000 clients étaient toujours privés d’électricité vendredi matin.

Mais contrairement aux tempêtes précédentes, Idalia n’a pas fait de ravages dans les grands centres urbains de Floride. Cela n’a donné que des coups d’œil à Tampa Bay et à d’autres zones plus peuplées, a noté DeSantis. En revanche, l’année dernière, l’ouragan Ian a frappé la région très peuplée de Fort Myers, faisant au total 149 morts dans l’État.

Le président américain Joe Biden s’est entretenu avec DeSantis et a promis toute l’aide fédérale disponible. Biden a également annoncé qu’il se rendrait en Floride samedi pour constater lui-même les dégâts.

ÉCOUTER | Pourquoi les ouragans se sont aggravés : Le courant19h46Pourquoi le réchauffement des océans aggrave les ouragans L’ouragan Idalia a frappé la Floride cette semaine, laissant derrière lui le chaos. L’animatrice invitée Susan Bonner explique pourquoi le réchauffement des océans rend la saison des ouragans plus destructrice – et comment les communautés sur leur passage peuvent s’adapter.

Le président a profité d’une conférence de presse au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour envoyer un message au Congrès, en particulier aux législateurs qui rechignent à sa demande de 12 milliards de dollars américains de financement d’urgence pour répondre aux catastrophes naturelles.

« Nous avons besoin que cette demande de secours en cas de catastrophe soit satisfaite et nous en avons besoin en septembre » après le retour des vacances du Congrès, a déclaré Biden, qui a fait livrer des pizzas aux employés de la FEMA qui ont travaillé 24 heures sur 24 à Idalia et aux incendies de forêt dévastateurs à Maui, à Hawaï.

Les Bermudes potentiellement sur le chemin d’une tempête

Les ouragans ne sont pas nouveaux dans son quartier de Géorgie, mais Desmond Roberson s’est dit choqué alors qu’il visitait ce qui restait de son quartier de Géorgie.

Roberson a traversé Valdosta jeudi avec un ami pour vérifier les dégâts après que la tempête ait ravagé la ville de 55 000 habitants.

Dans une rue, a-t-il déclaré, un arbre était tombé sur presque toutes les maisons. Les routes sont restées bloquées par des troncs d’arbres et des lignes électriques tombées, et les feux de circulation étaient toujours éteints aux principaux carrefours.

« C’est un labyrinthe », a déclaré Roberson. « J’ai dû faire demi-tour à trois reprises, simplement parce que les routes étaient bloquées. »

La tempête avait des vents de 145 kilomètres lorsqu’elle a frappé directement Valdosta mercredi, a déclaré le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp.

« Nous avons de la chance que cette tempête ait été étroite, qu’elle se déplace rapidement et qu’elle ne nous soit pas tombée dessus », a déclaré Kemp lors d’une conférence de presse jeudi à Atlanta. « Mais si vous étiez sur le chemin, c’était dévastateur. Et nous réagissons de cette façon. »

Idalia, qui souffle toujours des vents de près de 100 kilomètres par heure vendredi, pourrait provoquer de fortes précipitations et d’éventuelles inondations soudaines aux Bermudes samedi, selon le National Hurricane Center des États-Unis.