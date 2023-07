Dégâts de feux d’artifice ? Votre police d’assurance pourrait couvrir cela

Les feux d’artifice ont causé 59 millions de dollars de dommages matériels directs en 2021, selon aux données les plus récentes de la National Fire Protection Association.

L’un est pour la propriété : votre maison et les choses qu’elle contient. La seconde concerne la responsabilité; cela vous couvre si vous êtes responsable des blessures ou des dommages matériels à une autre personne, peut-être un ami ou un voisin blessé par un feu d’artifice errant. Cette dernière couverture est généralement disponible partout où votre responsabilité se produit aux États-Unis

« Cela se produit chaque année, et les gens doivent être conscients que cela peut causer beaucoup de problèmes, en particulier s’ils vivent dans une zone sujette aux incendies de forêt », a déclaré Passmore à propos des incendies de feux d’artifice.

Les assureurs utilisent plus fréquemment les exclusions, et les détails varient d’une police à l’autre, a déclaré Kochenburger.

Un scénario plus probable : votre police peut ne pas couvrir les « actes fautifs ou criminels » – ce qui signifie que l’assurance ne paierait pas une réclamation pour dommages ou blessures résultant de feux d’artifice illégaux, a déclaré Kochenburger.

La couverture dans un scénario lié aux feux d’artifice dépendra des circonstances, du type de feux d’artifice, de la manière dont ils ont été utilisés et de la manière dont les exclusions de la police ont été interprétées par les tribunaux d’État, a-t-il ajouté. L’exclusion s’applique également généralement plus souvent aux réclamations en responsabilité et moins fréquemment aux biens personnels, a déclaré Kochenburger.

Cependant, vous évitez le risque et l’incertitude en utilisant des feux d’artifice légaux.

« Vous ne voulez pas vous faire piéger par des exclusions pour des actes fautifs ou criminels », a déclaré Kochenburger. « Vous voulez vous assurer que les feux d’artifice que vous achetez sont légaux dans votre état. »