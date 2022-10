Dégâts CTRL Règles RAW avant les règles extrêmes

L’épisode WWE RAW a offert un autre régal visuel à leurs fans avec un épisode bourré d’action le 3 octobre. À seulement cinq jours des règles extrêmes de la WWE, Damage CTRL a dominé l’épisode RAW du lundi soir avec des victoires sur Candice LeRae et Alexa Bliss.

De plus, Seth “Freakin” Rollins et Matt Riddle sont devenus personnels tandis que l’ancien champion poids lourd de l’UFC et arbitre invité spécial Daniel Cormier a supervisé, entre autres.

Découvrez tout cela et plus encore dans ce récapitulatif de l’épisode WWE RAW de lundi:

Segment d’ouverture: Rey Mysterio et AJ Styles contre le jour du jugement

Judgment Day a ouvert la soirée avec des mots durs pour Edge alors qu’il se prépare pour le match “I Quit” de Finn Bálor à WWE Extreme Rules. Rhea Ripley a poussé Dominik Mysterio à laisser tomber des commentaires durs sur son père alors qu’ils tournaient les vitesses pour se moquer de Rey Mysterio et AJ Styles. Peu de temps après, The Phenomenal One et The Legendary Luchador sont apparus et ont écrasé leurs adversaires grossiers, Bálor et Priest, alors que nous préparions une pause publicitaire.

Lorsque le concours a repris, Judgment Day était aux commandes depuis un certain temps. Plus tard, Dom a poussé son père à le frapper mais Rey était réticent à le faire. Ripley en a profité et a écrasé Rey avec une corde à linge. Tout cela s’est produit alors que l’arbitre était distrait, permettant à Balor de terminer Styles avec un coup de grâce pour la victoire.

Match en simple : Bobby Lashley contre Mustafa Ali ; Rollins lance l’assaut

Malgré sa courageuse tentative d’approcher le champion américain Bobby Lashley dans les coulisses, Mustafa Ali a commis l’erreur d’insulter le furieux tenant du titre pendant leur combat. En conséquence, il a été soumis à l’assaut sauvage de The All Mighty en dehors du ring.

Cela a été suivi d’une lance fracassante dans le Hurt Lock. Bien qu’Ali ait refusé de se soumettre, il s’est finalement évanoui et le match s’est terminé. Seth Rollins a surgi de nulle part pour déclencher un Stomp sur la ceinture alors que Lashley tentait d’aider Ali à se remettre sur pied.

Face-à-face Seth Rollins et Riddle

Avant la sortie de The Bro, Rollins a présenté les fans inconnus au Fight Pit avec un bref package vidéo. Jedusor a déclaré sans équivoque qu’il avait l’intention d’assassiner The Visionary dimanche. Rollins s’est moqué des enfants de Jedusor, alors Jedusor a fait quelques commentaires sur le fait que Becky Lynch avait plus de succès. Daniel Cormier est apparu dans une vidéo pour annoncer qu’il sera l’officiel du Extreme Rules Fight Pit.

Match en simple : Candice Lerae contre Dakota Kai

Candice LeRae est apparue seule pour un combat contre Dakota Kai, qui était soutenue par Bayley et Iyo Sky. Ce concours était plus compétitif que les matchs précédents de l’émission.

Kai et LeRae ont chacun eu des occasions de marquer, mais avoir Bayley et Sky au bord du ring a donné à la championne féminine un avantage injuste. Kai a pu remporter la victoire grâce à l’aide de Bayley. Bien que cette bataille ait été agréable, elle était bien en deçà de ce dont nous savons que les deux femmes sont capables sur le ring.

Match en simple: Otis contre Johnny Gargano, Braun Strowman écrase Chad Gable

Quand Otis a affronté Gargano, Chad Gable était au bord du ring et Austin Theory était commentateur. Johnny Wrestling a utilisé sa vitesse pour échapper à l’énorme homme au début, mais Otis l’a écrasé dans le coin et l’a rapidement assommé.

La théorie a frappé Gargano avec la mallette alors que l’arbitre était distrait, permettant à Otis d’effectuer un claquement massif pour la broche et la victoire. Avant qu’il ne puisse mettre la main sur Gable, Braun Strowman a couru et renversé Otis alors qu’il se dirigeait vers le ring alors que le spectacle faisait irruption dans la pause.

Quand nous sommes revenus de la pause, Strowman vs Gable était déjà en cours. Pendant l’entracte, Otis a été montré en train de pousser Strowman par-dessus la table d’annonce dans un autre cas d’interférence.

Gable a commis une quantité surprenante d’attaques contre le monstre parmi les hommes et semblait même avoir une chance de gagner à un moment donné avant d’être assommé par une énorme botte de Strowman. Il a obtenu l’épingle avec une bombe électrique sur l’ancien olympien.

Match en simple : Angelo Dawkins contre Solo Sikoa

Après une énorme bagarre dans les coulisses plus tôt dans la soirée, Angelo Dawkins a affronté Solo Sikoa dans un match en simple. Les Usos et Sami Zayn étaient aux côtés de Sikoa, mais Montez Ford ne pouvait pas beaucoup aider Dawkins car son pied était dans une botte médicale.

Lorsque Sikoa a pris le contrôle du tempo, il a ralenti le match et ciblé des régions spécifiques du corps. Ford se tenait au bord du ring, regardant son coéquipier se battre pour lutter contre la douleur. Cependant, Sikoa a gagné après un chaos au bord du ring avec Zayn et The Usos.

Événement principal : Alexa Bliss contre Iyo Sky

Suite à l’embuscade de Damage CTRL plus tôt dans la soirée qui a blessé Asuka, Bayley a semblé s’immiscer dans le match principal d’Alexa Bliss contre IYO SKY.

Malgré le fait que cela ait attiré l’aide de la championne féminine de Raw Bianca Belair, SKY et The Role Model ont lancé une attaque à deux contre la tenante du titre.

Sky est revenue sur le ring après avoir jeté Bliss sur les escaliers en acier et l’a vaincue avec le Over the Moonsault. Damage CTRL a ensuite déclenché une attaque féroce en échelle d’après-match contre Bliss, Belair, déchiré par la guerre, et même l’Empress of Tomorrow nouvellement émergée et endommagée.

Bayley a fait une déclaration forte avant son match d’échelle pour le titre féminin de Raw aux WWE Extreme Rules ce samedi.

