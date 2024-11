ET JUSTE. OUAIS. OUAIS, JE SUIS ICI. DAMON. Donc, en ce moment, je le suis. Je viens de rencontrer un gentleman ici. Il vérifie tout. LES SIRÈNES DE TORNADE SE DÉPARTENT À NOUVEAU ICI. Je suis sûr que c’est juste pour. QUE SE PASSE-T-IL. SONT-ILS RÉÉDITÉS ÇA ? MAIS OÙ ? Il est juste en train de vérifier sa propriété. Il a dit qu’ils ont entendu la tornade. ILS ILS ILS ONT EU LE ILS ENTENDENT L’AVERTISSEMENT DE TORNADE. Puis ils ont réellement entendu la tornade. Damon et sa maison ont l’air d’aller bien, tu sais, pour la plupart, il y a quelques dégâts ici et là. Son jardin est en quelque sorte déchiré, mais mec, c’est ce quartier. CERTAINEMENT. IL EST PASSÉ EN PLEIN MILIEU DU QUARTIER. Damon et nous sentons le gaz.

Dégâts constatés après qu'une tornade a frappé près du quartier métropolitain d'OKC Nick Smith, chasseur de tempêtes de première alerte, s'est rendu dans un quartier voisin, où il a trouvé des branches d'arbres tombées, des arbres cassés et au moins une maison dont les bardeaux étaient endommagés. Mise à jour : 03h10 CST le 3 novembre 2024 Une tornade s'est abattue tôt dimanche matin alors que de violentes tempêtes traversaient l'État. Le radar a montré qu'il y avait des débris d'une tornade près de Sooner Road et de l'Interstate 240. Le premier chasseur de tempêtes d'alerte, Nick Smith, s'est rendu dans un quartier voisin, où il a trouvé des branches d'arbres tombées, des arbres cassés et au moins une maison dont les bardeaux étaient endommagés. Un homme a dit à Nick qu'il pouvait entendre une tornade traverser le quartier. Il était en train de vérifier que sa propriété n'était pas endommagée, mais il semblait que tout allait bien. D'autres zones du quartier contenaient des débris de la tornade.