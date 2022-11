Dégâts, agressions et troubles: la police de Delta enquête sur un grand rassemblement à Halloween

La police de Delta sollicite l’aide du public pour identifier les personnes impliquées dans un grand rassemblement le soir d’Halloween, qui, selon elles, a entraîné des dommages matériels et de multiples agressions.

Selon la police, “des centaines de jeunes” se sont présentés lundi soir à l’école secondaire South Delta et au parc Dennison voisin. Ils ont estimé jusqu’à 400 personnes là-bas à la fois, dans ce que l’insp. James Sandberg l’a qualifié de “chaos organisé”.

Le département de police de Delta a déclaré que des feux d’artifice avaient été apportés et tirés directement sur des personnes, y compris des premiers intervenants qui, selon eux, avaient été intentionnellement ciblés.

Dans un communiqué, la police a lié une vidéo en ligne montrant des feux d’artifice sur un terrain de football, au milieu des gens. Ils ont déclaré que les feux d’artifice avaient endommagé les têtes de gicleurs et avaient été déclenchés pendant plus de quatre heures.

Le service d’incendie de Delta a éteint les incendies dans les buissons et les bennes à ordures de la région.

Sandberg a déclaré que les feux d’artifice sont interdits à Delta à moins que quelqu’un n’achète un permis à l’avance. Il a déclaré que deux permis avaient été achetés avant Halloween, mais que l’activité de feux d’artifice n’était pas autorisée et était donc illégale.

De plus, la police a déclaré que “plusieurs” agressions avaient eu lieu et qu’un jeune avait été frappé par un feu d’artifice, ce qui lui avait causé des brûlures au bras et à l’épaule. Deux policiers ont également été légèrement blessés.

Le coût total des dégâts est inconnu. Sandberg a déclaré qu’il s’attend à ce que les rapports sur les dommages matériels arrivent au cours des prochains jours, car il sait que certaines clôtures ont été endommagées lors des événements de la nuit.

Il a estimé qu’environ sept arrestations ont été effectuées, mais que les jeunes ont ensuite été relâchés, car les ressources étaient limitées. Environ 15 policiers, ainsi que du personnel de la ville, y compris des pompiers, des ingénieurs de la ville et des agents des règlements municipaux, étaient sur les lieux d’environ 19 heures jusqu’après minuit, a déclaré Sandberg.

“Quand vous êtes au nombre de 15 agents pour 400 jeunes, cela devient un peu ingérable.”

La police a déclaré que des rassemblements de jeunes et des feux d’artifice à Ladner et North Delta ont également entraîné des plaintes pour bruit, des dommages et une agression.

Un homme du North Delta a été aspergé d’ours par un jeune inconnu, selon la police, et un port-a-pot a été explosé avec des feux d’artifice.

Le service d’incendie a également été envoyé pour éteindre un incendie sur le terrain en gazon de Mackie Park.

La police demande à toute personne ayant une vidéo de l’un de ces événements de contacter le service de police de Delta ou de télécharger des preuves vidéo sur leur portail en ligne.