Dégagement de Man United: Alex Telles et Eric Bailly s’apprêtent à quitter le club

Le dégagement de Manchester United devrait commencer avec Alex Telles et Eric Bailly, ont déclaré des sources à ESPN.

Séville négocie un prêt pour Telles et a également enregistré un intérêt pour Bailly, avec la Roma de Serie A.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones et Brandon Williams sont également disponibles pour un transfert – soit permanent, soit des prêts avec obligation de signer un accord permanent – ​​si des offres appropriées sont reçues.

Telles est excédentaire par rapport aux besoins à Old Trafford après qu’Erik ten Hag ait fait de l’arrière gauche Tyrell Malacia sa première signature estivale.

Telles, qui a joué au poste d’arrière central et au milieu de terrain lors de la tournée en Thaïlande et en Australie, a encore deux ans sur son contrat avec l’option d’une autre année et United s’attend à payer une partie de son salaire pour faire passer un déménagement.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Bailly a également un contrat jusqu’en 2024 avec une option d’un an supplémentaire après avoir signé une prolongation de son contrat en avril 2021.

L’international ivoirien a glissé plus loin dans l’ordre hiérarchique à United après que Ten Hag ait fait venir Lisandro Martinez d’Ajax.

Lors de deux matches amicaux disputés ce week-end, Ten Hag a jumelé Harry Maguire et Victor Lindelof en défense centrale contre l’Atletico Madrid à Oslo, puis a affronté Raphael Varane et Martinez contre Rayo Vallecano à Old Trafford 24 heures plus tard.

Des sources ont déclaré à ESPN que Bailly espérait impressionner Ten Hag au début de l’été, mais qu’il est maintenant résigné à bouger s’il veut jouer régulièrement au football en équipe première cette saison.

United espère générer des frais grâce aux départs pour aider à augmenter le budget de transfert pour le mois restant de la fenêtre.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait toujours confiance qu’un accord puisse être conclu pour Frenkie de Jong malgré l’affrontement du Néerlandais avec Barcelone au sujet des salaires différés tandis que le club cherche également à ajouter un attaquant, un arrière droit et un gardien de but suppléant. équipe avant la fermeture de la fenêtre le 1er septembre.