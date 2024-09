DEFTONES annonce une tournée nord-américaine en 2025

Deftones a annoncé une grande tournée nord-américaine en 2025, marquant sa première tournée en tête d’affiche depuis 2022. La tournée fera escale dans des arènes légendaires d’un océan à l’autre, notamment le Kia Forum à Inglewood, en Californie, le 6 mars, et le Madison Square Garden à New York le 3 avril. Le Mars Volta et Fleshwater assureront la première partie. Regardez la bande-annonce officielle ci-dessus.

Les billets seront disponibles à partir de la prévente officielle de Deftones qui débutera le mercredi 18 septembre à 10 heures, heure locale, jusqu’au jeudi 19 septembre à 23h59, heure locale, les Mars Volta et Fleshwater hébergeant des préventes d’artistes coïncidentes. Des préventes supplémentaires se dérouleront tout au long de la semaine avant la mise en vente générale qui débutera le vendredi 20 septembre à 10 heures, heure locale. LiveNation.com.

En 2024, les titans du métal alternatif organiseront leur cinquième festival annuel Dia De Los Deftones le 2 novembre au Petco Park de San Diego. Animé et organisé par le groupe, l’événement pour tous les âges comprend également IDLES, Sunny Day Real Estate (qui se produit en live) et Agenda dans son intégralité), Santé, Paris Texas, Duster, Gel et Qendresa.

Dates de la tournée Deftones 2025 :

25/02 Portland, Oregon – Centre de mode

27/02 Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

3/1 Sacramento, Californie – Centre Golden 1

3/4 San Francisco, Californie – Chase Center

3/6 Inglewood, Californie – Forum Kia

3/8 Las Vegas, NV MGM – Grand Garden Arena

3/9 Phoenix, AZ – Centre Footprint

3/12 Austin, TX – Centre Moody

3/13 San Antonio, TX – Centre Frost Bank

3/15 Dallas, Texas – Centre American Airlines

3/16 Houston, TX – Centre Toyota

18 mars Atlanta, Géorgie – State Farm Arena

3/20 Orlando, Floride – Centre Kia

3/22 Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

3/24 Charlotte, Caroline du Nord – Centre du spectre

26 mars Nashville, TN – Arène Bridgestone

28 mars Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

29 mars Columbus, Ohio – Nationwide Arena

3/31 Chicago, IL – Centre United

4/1 Détroit, MI – Little Caesars Arena

4/3 New York, NY – Madison Square Garden

4/4 Philadelphie, PA – Centre Wells Fargo

4/6 Washington, DC – Capital One Arena

4/8 Boston, MA – TD Garden