DEFTONES annonce une tournée américaine début 2025 avec THE MARS VOLTA et FLESHWATER

Multi-platine Prix ​​Grammy-Groupe gagnant de Sacramento DÉFAUTS a annoncé une tournée nord-américaine en 2025, marquant la première tournée du groupe en tête d’affiche depuis 2022. Produit par Nation en directLa tournée sillonnera le pays avec des arrêts dans des arénas légendaires d’un océan à l’autre. La tournée débutera au Moda Center de Portland, dans l’Oregon, le 25 février, passera par le Kia Forum d’Inglewood, en Californie, le 6 mars, le Madison Square Garden de New York le 3 avril et se terminera au TD Garden de Boston, dans le Massachusetts, le 8 avril. LA VOLTA DE MARS et EAU DE CHAIR rejoignez l’affiche en tant qu’invités spéciaux.

Les billets seront disponibles à partir de la date officielle DÉFAUTS La prévente sera lancée le mercredi 18 septembre à 10 h, heure locale, jusqu’au jeudi 19 septembre à 23 h 59, heure locale, avec LA VOLTA DE MARS et EAU DE CHAIR Des préventes supplémentaires auront lieu tout au long de la semaine avant la mise en vente générale qui débutera le vendredi 20 septembre à 10 heures, heure locale, sur LiveNation.com.

La nouvelle fait suite à une année chargée pour DÉFAUTSmis en évidence par des performances exceptionnelles à Coachella, Son Primavera et LollapaloozaIls ont également rejoint SYSTÈME D’UN DOWN pour un événement massif à guichets fermés au Golden Gate Park avec 50 000 fans.

Ensuite, DÉFAUTS enflamment leur cinquième édition à guichets fermés Jour des Deftones festival le 2 novembre au Petco Park de San Diego, en Californie. Animé, organisé et organisé par DÉFAUTSla programmation du festival pour tous les âges comprend également RALENTI, IMMOBILIER JOUR ENSOLEILLÉ (en train d’exécuter « Agenda » dans son intégralité),SANTÉ, PARIS TEXAS, Plumeau, GEL et QENDRESA.

Dates de la tournée :

25 février – Portland, Oregon – Moda Center

27 février – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

01 mars – Sacramento, Californie – Golden 1 Center

04 mars – San Francisco, Californie – Chase Center

06 mars – Inglewood, Californie – Forum Kia

08 mars – Las Vegas, NV MGM – Grand Garden Arena

09 mars – Phoenix, AZ – Centre Footprint

12 mars – Austin, TX – Moody Center

13 mars – San Antonio, TX – Frost Bank Center

15 mars – Dallas, TX – Centre American Airlines

16 mars – Houston, TX – Centre Toyota

18 mars – Atlanta, Géorgie – State Farm Arena

20 mars – Orlando, Floride – Centre Kia

22 mars – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

24 mars – Charlotte, Caroline du Nord – Spectrum Center

26 mars – Nashville, TN – Bridgestone Arena

28 mars – Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

29 mars – Columbus, OH – Nationwide Arena

31 mars – Chicago, IL – United Center

01 avril – Détroit, MI – Little Caesars Arena

03 avril – New York, NY – Madison Square Garden

04 avril – Philadelphie, PA – Wells Fargo Center

06 avril – Washington, DC – Capital One Arena

08 avril – Boston, MA – TD Garden

DÉFAUTS ils ont récemment terminé l’enregistrement de toute la musique de leur prochain album studio.

L’automne dernier, DÉFAUTS guitariste Stephen Carpenter confirmé à la « Académie Gnostique » podcast selon lequel lui et ses camarades de groupe travaillaient sur leur nouvel album avec le producteur Nick Raskulinecz (SE PRÉCIPITER, MASTODONTE, ALICE ENCHAÎNÉE). Cela marque DÉFAUTS‘ troisième collaboration avec Entailleayant déjà travaillé avec lui sur les années 2010 « Yeux de diamant » et 2012 « Koi no Yokan » LP.

En 2022, DÉFAUTS recruté Fred Sablan en tant que nouveau bassiste de tournée après le départ de Sergio VegaIls ont également été rejoints par le deuxième guitariste Lance Jackman.

Sablan a fait ses débuts en live avec le DÉFAUTS en avril 2022 lors du concert d’ouverture de la tournée américaine du groupe au printemps 2022 au Moda Center du Rose Quarter à Portland, Oregon.

Sablan est surtout connu comme l’ancien bassiste de MARILYN MANSONayant tourné et enregistré avec le rocker de choc entre 2010 et 2014. Il a également joué de la basse pour CHELSEA WOLFE et PIERRE CROCHET ET LA LUMIÈREet est membre du supergroupe punk-rock LAME DU CIEL à côté de CODE DE LA JEUNESSE chanteur Sara Taylorancien ROB ZOMBIE bassiste Cochon D. (à la guitare) et SUICIDE SILENCE batteur Alex Lopez.

Végaqui a officiellement rejoint DÉFAUTS en 2009, a confirmé son départ en mars 2022, quelques jours seulement après qu’une nouvelle photo du groupe sans lui soit apparue en ligne sur divers fournisseurs de services numériques. À l’époque, il s’était rendu sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo expliquant son point de vue sur la séparation. Instagram vidéo, Véga Il a détaillé les problèmes contractuels qui ont créé une rupture entre lui et les membres principaux du groupe.

Jackman est connu pour son travail dans les groupes de Sacramento HUITQUATRESEPT, COL DE CHEVAL et AURA.

Crédit photo : Clément Ruiz