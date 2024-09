Deftones annonce une tournée 2025 avec The Mars Volta & Fleshwater (MSG inclus)

Déftones ont annoncé leur première tournée en tête d’affiche depuis 2022. La tournée de 2025 bénéficie du soutien exceptionnel de Le Mars Volta et une filiale de Vein.fm Eau de chair (avec Anthony DiDio, Jeremy Martin et Matt Wood de Vein, ainsi que Marisa Shirar de MIRSY) et se déroulera en février, mars et avril dans des arènes à travers l’Amérique du Nord, commençant à Portland et se terminant à Boston. Voir toutes les dates ci-dessous.

Le spectacle de New York est à Madison Square Garden le 3 avrilLes billets pour cette date et toutes les autres seront mis en vente le vendredi 20 septembre à 10 heures locales, avec diverses préventes à partir du mercredi 18 septembre à 10 heures locales.

En prévision de la tournée, Deftones participera à l’édition 2024 de son festival Dia De Los Deftones en novembre, et plus tôt cette année, ils ont joué à Lollapalooza, un concert intime de préparation avec Fleshwater, et un grand concert à San Francisco avec System of a Down, The Mars Volta, et bien d’autres. Nous attendons également toujours plus de nouvelles sur leur nouvel album tant attendu ; restez à l’écoute.

DEFTONES : DATES DE LA TOURNÉE 2025

25/02 Portland, Oregon – Centre Moda

27/02 Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

3/1 Sacramento, Californie – Centre Golden 1

3/4 San Francisco, Californie – Chase Center

3/6 Inglewood, Californie – Forum Kia

3/8 Las Vegas, NV MGM – Grand Garden Arena

3/9 Phoenix, AZ – Centre Footprint

3/12 Austin, Texas – Centre Moody

3/13 San Antonio, Texas – Centre Frost Bank

3/15 Dallas, Texas – Centre American Airlines

3/16 Houston, Texas – Centre Toyota

18 mars Atlanta, Géorgie – State Farm Arena

3/20 Orlando, Floride – Centre Kia

3/22 Sunrise, Floride – Amerant Bank Arena

3/24 Charlotte, Caroline du Nord – Centre du spectre

26 mars Nashville, Tennessee – Arène Bridgestone

28 mars Indianapolis, Indiana – Gainbridge Fieldhouse

29 mars Columbus, Ohio – Nationwide Arena

3/31 Chicago, IL – Centre United

4/1 Détroit, Michigan – Little Caesars Arena

4/3 New York, NY – Madison Square Garden

4/4 Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

4/6 Washington, DC – Capital One Arena

4/8 Boston, MA – TD Garden