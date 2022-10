Déforestation en Amazonie : les points à retenir de l’enquête du Post

La destruction anarchique de la forêt amazonienne est une urgence qui nous touche tous : une ressource unique considérée comme vitale pour éviter un réchauffement climatique catastrophique est en train d’être décimée. Sous le président brésilien Jair Bolsonaro, la déforestation est à son plus haut depuis 15 ans. Et la forêt se précipite vers ce que les scientifiques avertissent être un point de basculement, lorsqu’elle ne peut plus maintenir son écologie de base et souffre d’un dépérissement progressif. Dans cette série, le Washington Post se rend dans certaines des régions les plus reculées et les plus dangereuses d’Amazonie pour révéler comment le crime, la corruption et la cupidité conduisent à son démantèlement systématique – et comment le Brésil et le monde ne parviennent pas à garantir l’intégrité de la planète. plus grande forêt tropicale.