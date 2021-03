«Depuis que j’en suis sorti et que je suis allé chez les Rangers, j’ai vu cette mentalité et joué pour un autre grand club, l’importance de jouer pour ce club et de gagner chaque match, cette mentalité, les normes et les exigences.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy