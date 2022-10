Défis pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec le vitiligo

[Choosing to camouflage vitiligo] est une décision très personnelle. Chaque personne atteinte de vitiligo gère cela différemment. Certaines personnes veulent le cacher. D’autres personnes sont plus à l’aise avec l’apparence de leur peau et ne veulent pas se maquiller. Tout d’abord, nous aurons une conversation sur le camouflage. Je veux savoir comment vous vous sentez émotionnellement à propos de l’apparence de votre peau. Je peux également demander : “Voulez-vous commencer un traitement ou vos traitements ne répondent-ils pas ?” Il existe des produits de maquillage pour le vitiligo que vous pouvez acquérir en vente libre. Certaines personnes utilisent également des autobronzants qui aident à camoufler les zones de peau.

Impact émotionnel des changements de couleur de peau

La recherche a montré de manière concluante que le vitiligo peut avoir un impact psychosocial et émotionnel profond. D’une part, vous n’avez plus l’impression de contrôler votre apparence, l’apparence de votre peau. Le vitiligo change la couleur de votre peau et vous pouvez développer des taches blanches n’importe où sur votre corps, y compris votre visage. Il existe également une grande variabilité dans le vitiligo et son étendue sur votre corps. Les gens se sentent également incertains quant à l’évolution de leur vitiligo : Aurai-je une poussée ? Ces patchs vont-ils grossir ?