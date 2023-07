Défis de santé auxquels sont confrontés les Noirs américains vieillissants

Note de la rédaction : Karen D. Lincoln, PhD, MSW, MA, FGSA, est professeure, sociologue, travailleuse sociale et gérontologue qui a consacré une grande partie de sa carrière à l’étude du vieillissement des Noirs américains.

Cette interview a été éditée pour plus de longueur et de clarté.

WebMD : Quelle est la meilleure façon de désigner les Américains ayant des racines ou des identités africaines dans un contexte médical ?

Lincoln : Noir américain est le terme le plus précis et le plus inclusif à utiliser, car il inclut les Noirs des Caraïbes, les Africains et les Afro-Latinos qui s’identifient comme Noirs. Cependant, il est important de noter que lorsque des statistiques sur la santé sont rapportées, ces rapports distinguent rarement les groupes ethniques au sein de la population noire américaine. Je suis content de voir que plus de gens reconnaissent que les Noirs ne sont pas tous pareils. Nous sommes un groupe ethnique d’Américains dans lequel les modèles de santé peuvent différer entre les Afro-Américains et les Caraïbes, par exemple.

WebMD : Quels sont les plus grands défis de santé pour la population noire vieillissante d’aujourd’hui ?

Lincoln : Nous savons que certains problèmes de santé chroniques comme le diabète, l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires et rénales sont plus répandus chez les Noirs américains que chez les Blancs et d’autres groupes. Le taux d’obésité est le plus élevé chez les femmes noires, par rapport à tout autre groupe aux États-Unis. Les femmes noires sont également plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein que les autres femmes. Nous avons également un risque et une prévalence plus élevés de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées que les populations blanches et latino-américaines.