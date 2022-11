Défis de santé auxquels sont confrontés les Latinos vieillissants

WebMD : Quelle est la meilleure façon de faire référence aux personnes ayant des racines ou des identités hispaniques dans un contexte médical ?

Arbaje : c’est une excellente question. Les termes sont importants et malheureusement beaucoup d’entre eux nous ont été imposés par d’autres cultures et à cause d’une histoire de colonisation. Par exemple, le terme “Latinx” n’est pas bien adopté par la population latino – en particulier les personnes âgées. Il n’est pas non plus largement utilisé dans la littérature scientifique ou en gériatrie, bien que cela puisse changer avec le temps.

Nous voyons « Latino », « Latina » et « Hispanique », mais il n’y a pas de terme idéal. Cela peut causer un problème avec la façon dont les données sont recueillies pour cette population. La meilleure chose à faire lorsque vous travaillez avec des personnes d’origine latine est de rencontrer les gens là où ils se trouvent et de leur demander de s’identifier. La plupart des gens ont tendance à s’identifier par nationalité (par exemple, portoricain, dominicain, etc.). Lorsque vous rassemblez tout le monde dans un seul seau, cela peut parfois réduire la riche diversité et même les différents antécédents de santé.

[For this Q&A with Dr. Arbaje, WebMD will use the terms Hispanic and Latino to refer to anyone who may have roots in Latin America and parts of the Caribbean.]