Défis de recharge des véhicules électriques, modifications apportées aux cigarettes: aide-mémoire Marketplace de CBC

Les lois canadiennes sur la concurrence sont-elles désuètes? Certains disent qu’il est temps de changer

Les règles de compétition du Canada ont-elles besoin d’être remaniées? Le commissaire de la concurrence Matthew Boswell s’est entretenu avec Nisha Patel de la CBC pour expliquer pourquoi il fait pression pour une réforme.

Qu’il s’agisse de s’enregistrer à l’aéroport ou de payer à l’épicerie, il semble que partout où vous vous tournez ces jours-ci, vous trouvez des consommateurs frustrés. Beaucoup se plaignent des prix élevés ou des choix limités dans tous les secteurs – et accusent le manque de concurrence.

Mais maintenant, le gouvernement fédéral cherche à mettre à jour les lois canadiennes sur la concurrence – peut-être la révision la plus importante depuis des décennies. Tout semble être sur la table, des petits ajustements à une refonte majeure.

Le commissaire de la concurrence, Matthew Boswell, est l’un de ceux qui réclament des réformes.

« Je pense qu’il est juste de dire, malheureusement, que la Loi sur la concurrence est en retard par rapport à nos pairs internationaux », a déclaré Boswell. Il dirige le Bureau de la concurrence, qui vise à stimuler la concurrence dans les secteurs au profit des consommateurs. Il recommande plus de 50 changements à la loi.

Les changements ne sont pas radicaux, dit-il.

« Ils visent vraiment à nous amener à la ligne de départ en termes d’application du droit de la concurrence dans le monde numérique moderne. »

D’une part, le bureau veut le pouvoir d’obliger les entreprises à partager des informations. Il étudie actuellement la hausse des prix des aliments dans les épiceries, par exemple, mais les entreprises concernées n’ont qu’à fournir volontairement des détails sur leur activité. Le bureau dit que changer cela lui permettrait de mener des enquêtes plus approfondies.

Une autre recommandation est d’adopter des règles plus strictes sur les fusions. L’une des fusions les plus médiatisées récemment a été le rapprochement massif de Rogers Communications et de Shaw Communications, qui a été approuvé par le gouvernement fédéral en mars.

Boswell dit que les règles actuelles peuvent conduire à une plus grande concentration et sont en décalage avec celles de pays pairs, comme les États-Unis ou l’Australie. En savoir plus

Voici ce que c’est vraiment de conduire une voiture électrique

Le gouvernement fédéral a proposé des règlements qui exigeraient que 20 % de tous les véhicules de tourisme vendus au Canada soient électriques à partir de 2026, passant à 60 % de toutes les ventes d’ici 2030. (Tobias Schwarz/Getty Images)

Akiko Hara, de Vancouver, pensait pouvoir faire une brèche dans la crise du changement climatique en achetant son premier véhicule électrique. Ce qu’elle dit qu’elle n’avait pas prévu, c’est que sa vie tournait autour de la recharge.

Dans un article à la première personne pour CBC News, Hara détaille avoir attendu 30 à 40 minutes pour une borne de recharge de véhicule électrique, malgré une application lui indiquant que deux chargeurs étaient disponibles cinq minutes auparavant.

Lorsqu’elle a acheté la voiture, elle pensait que ce n’était qu’une question de temps avant que son condo n’installe un chargeur, compte tenu du soutien du gouvernement provincial et du nombre croissant de voitures électriques sur les routes chaque année. Le conseil de la copropriété a ensuite voté contre l’évaluation de l’opportunité d’installer des chargeurs, affirmant que l’évaluation était trop coûteuse et ne profiterait qu’à trop peu de personnes.

Pour Hara, l’accès aux bornes de recharge publiques à Vancouver semble devenir de plus en plus difficile chaque mois. Et même si elle dit ne pas regretter d’avoir acheté un véhicule électrique, elle souhaite que les choses soient plus faciles. En savoir plus

Les avertissements sur les cigarettes sont sur le point de devenir encore plus difficiles à ignorer

Les fumeurs canadiens verront bientôt des avertissements imprimés sur les cigarettes individuelles À compter du 1er août, le Canada deviendra le premier pays à apposer des étiquettes de mise en garde sur les cigarettes individuelles. Les avertissements contiendront des messages tels que « Les cigarettes causent le cancer » et « Les cigarettes causent l’impuissance ». Cela fait partie de la stratégie nationale antitabac du Canada, mais les experts affirment que les étiquettes de mise en garde à elles seules n’inciteront pas les gens à écraser.

Selon Santé Canada, de nouvelles étiquettes de mise en garde seront imprimées directement sur les cigarettes dans le but de dissuader les nouveaux fumeurs, d’encourager l’arrêt du tabac et de réduire les décès liés au tabac – une première mondiale qui, espèrent les experts, aura un impact significatif.

Il y aura des ensembles de six avertissements qui changeront à tour de rôle avec des messages tels que : « Les cigarettes causent le cancer », « Les cigarettes endommagent vos organes », « La fumée de tabac nuit aux enfants » et « Du poison dans chaque bouffée ».

Santé Canada mettra également de nouveaux avertissements sur les emballages de cigarettes, occupant au moins 75 % de sa zone d’affichage principale, qui pourront être mis à jour avec les dernières recherches disponibles sans avoir à modifier la réglementation.

« Avoir un avertissement sur chaque cigarette vendue au Canada est une mesure qui établit un précédent mondial », a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.

« L’avertissement sanitaire sera présent à chaque pause-cigarette. Et pour les jeunes qui expérimentent en empruntant une cigarette à un ami, ils seront également exposés à l’avertissement sanitaire. Je m’attends à ce que de nombreux pays internationaux suivent cet avertissement canadien première mondiale. »

La réglementation entrera en vigueur le 1er août, mais les modifications complètes n’interviendront qu’en 2025. En savoir plus

Que se passe-t-il d’autre ?

Voici ce que vous devez savoir sur le remboursement des prêts étudiants cette année

Le Canada a éliminé les intérêts sur les prêts étudiants fédéraux, mais certaines provinces continuent de les facturer.

Ce que les propriétaires de maison de la N.-É. doivent savoir sur les réclamations d’assurance contre les incendies de forêt

On estime que plus de 200 structures ont été endommagées par des incendies de forêt.

BMO a officiellement repris Air Miles

La banque indique qu’elle prévoit d’étendre le programme avec de nouvelles façons de gagner et d’échanger des points, et d’améliorer la plateforme de réservation de voyages.

