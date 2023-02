Définition de la polyvalence de l’appareil photo Galaxy S23 Ultra

Au cours du week-end dernier, j’ai pris des photos et des vidéos avec mon Galaxy S23 Ultra unité d’examen, en essayant ce nouveau capteur d’appareil photo HP2 de Samsung. Je dois dire que c’est vraiment bon. Non seulement l’appareil photo principal est solide, mais il y a tellement de polyvalence grâce à la gamme d’appareils photo à l’arrière, avec l’option téléobjectif capable de capturer des détails clairs à distance, tandis que les gros plans sont gérés de manière experte par le mode macro du téléphone. C’était absolument idéal. Et oui, l’astrophotographie c’est parti sur ce téléphone.

Vous trouverez ci-dessous un assortiment d’environnements différents dans lesquels vous pourriez vous retrouver avec ce téléphone. Vous pourriez être à l’extérieur la nuit, à l’intérieur lors d’un événement sportif avec un éclairage zénithal lumineux, à l’extérieur en train de marcher le long d’un ruisseau par temps couvert, sous un soleil radieux ou dans toute autre sorte de conditions. Le fait est que je n’ai pas pu trouver une photo que le Galaxy S23 Ultra n’a pas pu m’aider à capturer. Cela revient à mon article sur la polyvalence. Le Pixel 7 Pro est de la même manière, notamment avec l’introduction de son mode macro. Tout comme ce téléphone, le S23 Ultra peut détecter quand un sujet est proche de l’objectif et ajustera automatiquement votre prise de vue. C’est tellement agréable de ne pas avoir à plonger dans les réglages pour obtenir une superbe photo.

À l’exception de la photo astro ci-dessus (c’est une photo RAW avec des ajustements dans Lightroom pour aider à faire ressortir les étoiles), aucune des photos ci-dessous n’a été modifiée ou retouchée en dehors d’un redimensionnement et d’une compression pour aider le site à fonctionner correctement. Nous aimons toujours que les caméras parlent d’elles-mêmes, donc rien n’a été fait.

Nous aurons probablement des photos supplémentaires dans notre examen complet, que j’aimerais avoir plus tard cette semaine si possible. Dans cet article, je passerai en revue tous les paramètres de l’appareil photo et nous pourrons plonger un peu plus profondément. Ce post est purement pour montrer quelques clichés, que ce soit avec le zoom activé ou le mode nuit activé. Tout tourne autour de ce régal pour les yeux.

Un bon appareil photo est-il suffisant pour vous permettre de mettre à niveau vos téléphones ? Pour moi, ce serait oui.