Définissez le succès en créant un équilibre sain dans l’horaire de votre enfant – Shaw Local

“Les résultats des tests standardisés de mon enfant sont élevés et il s’est qualifié pour des cours avancés, alors pourquoi ont-ils du mal dans leurs cours ?”

Cette question vous semble familière ?

L’intelligence cognitive ne correspond pas toujours aux performances scolaires et à l’intelligence émotionnelle. Le succès peut être défini de plusieurs façons et est souvent atteint lorsqu’un individu atteint un objectif ou accomplit une tâche. Les enfants d’âge scolaire doivent pratiquer un équilibre de bien-être afin d’obtenir du succès dans leur vie.

L’élève moyen du secondaire est à l’école environ 30 heures par semaine et environ 20 à 25 de ces heures sont consacrées à l’apprentissage en classe. Les activités parascolaires telles que les activités parascolaires, les corvées, les travaux et les devoirs peuvent ajouter des heures supplémentaires à la journée d’un élève. De plus, les adolescents veulent atteindre un statut social et entretenir des relations épanouissantes avec leurs amis.

Au fur et à mesure que votre enfant vieillit, il commence à augmenter ses responsabilités, ce qui peut inclure le choix de son horaire de cours et de ses activités. Les pressions liées à l’entrée dans l’université de son choix peuvent amener votre enfant à avoir des difficultés à créer un équilibre adéquat dans son emploi du temps et il peut avoir des difficultés à « rester à flot ».

Les signes indiquant que l’horaire de votre enfant manque d’équilibre peuvent inclure :

• Agitation émotionnelle, tristesse ou tendances perfectionnistes qui commencent à affecter les relations familiales et sociales

• Luttes avec des performances telles que des tests ou des performances / compétitions parascolaires

• Procrastination sur le travail scolaire et les responsabilités

• Difficulté à initier des tâches parce que leur liste de tâches est trop écrasante

• Changements dans les habitudes alimentaires ou de sommeil en raison de leur horaire chargé et du stress

• Difficulté à gérer son temps et à suivre ses études

• Les notes ne reflètent pas leurs capacités ou ils commencent à prendre du retard à l’école

Conseils pour aider votre enfant à créer un équilibre de bien-être :

• Planifiez des temps d’arrêt (temps non structuré pendant lequel votre enfant peut s’occuper comme bon lui semble)

• Passez du temps en famille lorsque votre enfant n’a pas de responsabilités particulières à assumer (une soirée cinéma, une soirée jeux ou une sortie en famille)

• Prévoyez un après-midi par semaine ou un jour par mois où les membres de la famille rangent leurs téléphones et passent du temps ensemble (pas de triche)

• Fixez des limites pour l’utilisation de l’électronique (en famille)

• Les aider à définir les priorités de la semaine

• Réduisez l’accent mis sur les notes de votre enfant et sa capacité à se qualifier pour des cours de haut niveau

• Félicitez leurs efforts et leur croissance

• Prenez soin de vous et engagez-vous vous-même dans des temps d’arrêt. Choisissez des options de mode de vie sain et enseignez à votre enfant par l’exemple

• Aidez votre enfant à maintenir un mode de vie équilibré, y compris l’activité physique et de saines habitudes alimentaires et de sommeil

• Apprenez à votre enfant à dire non, à maintenir des limites saines et à faire de même

Lisa Aguilar est psychologue scolaire diplômée et conseillère pédagogique et coach pour Action Consulting and Therapy à Genève.