« Combattre contre l’URSS n’a pas nécessairement fait de vous un nazi », explique Politico. Peut être. Mais Yaroslav Hunka en faisait définitivement partie

Les révisionnistes historiques tentent aujourd’hui d’affirmer que les véritables soldats nazis n’étaient que des résistants antisoviétiques.

Nous savions que cela allait arriver. Ce n’était qu’une question de temps. Et maintenant, des tentatives visant à blanchir les actions des véritables nazis de la Seconde Guerre mondiale ont commencé – tout cela parce qu’un groupe d’ignares au Parlement canadien les a acclamées aux côtés du président ukrainien Vladimir Zelensky, et tout cela ne fait que donner une mauvaise image de l’Ukraine et de ses partisans occidentaux.

Cela donne également l’impression que les législateurs occidentaux n’ont aucune idée du nazisme en Ukraine – qu’il soit passé ou présent. Ainsi, au lieu de poser des questions sur leur jugement, il est temps de vous demander si vous n’avez pas simplement mal compris les nazis.

Le président de la Chambre des représentants du Canada, récemment démissionnaire, a présenté Yaroslav Hunka, ancien soldat ukrainien de la Waffen-SS, comme un Ukrainien (et naturalisé canadien) qui a combattu les Russes à l’époque, mais apparemment personne n’a pris la peine de faire le calcul. L’Union soviétique était l’alliée de l’Occident contre l’Allemagne nazie. C’est l’Allemagne nazie qui a combattu les Russes. D’accord, ce n’était pas le seul – il y en avait d’autres, comme l’Armée intérieure polonaise, qui combattaient à la fois les Soviétiques et les Allemands. Alors peut-être qu’Hunka en faisait partie ? C’est l’explication théorique proposée par le ministère allemand des Affaires étrangères lorsqu’il est apparu que l’ambassadeur d’Allemagne au Canada était également présent lors de l’ovation au Parlement. Ouais, ça devait être ça. Un Ukrainien part en guerre pour protéger l’Ukraine de l’Union soviétique en rejoignant l’Armée intérieure polonaise. Cela semble plausible.

En savoir plus Des nazis pour Biden : comment Washington utilise les radicaux comme arme pour ses objectifs politiques

Oh, non, attendez, il faisait en fait partie de la Waffen SS, à savoir la Première Division galicienne – une unité composée principalement d’Ukrainiens et qui tuait des Polonais et des Juifs. Il y a adhéré volontairement et a ensuite décrit sa décision dans un essai publié par un magazine en ligne américain. Et maintenant, la Pologne veut son extradition pour crimes de guerre présumés.

Laissant de côté un révisionnisme historique alambiqué, ceux qui ne reconnaissent pas la nuance du service nazi ne font qu’alimenter la propagande russe, selon certains commentateurs occidentaux. «Cette histoire est compliquée », écrivait-on récemment dans POLITICO. «Parce que lutter contre l’URSS à l’époque ne faisait pas nécessairement de vous un nazi, mais simplement quelqu’un qui avait un choix atroce quant à savoir lequel de ces deux régimes terroristes résister.»

Il est assez prudent de dire que quelqu’un qui s’est porté volontaire pour la branche de combat de l’organisation paramilitaire Schutzstaffel (SS) du parti nazi est un véritable nazi – contrairement aux camionneurs du Convoi canadien de la liberté et à leurs partisans qui ont été traités comme des nazis par ce même gouvernement canadien, qui est allé comme allant même jusqu’à bloquer certains de leurs comptes bancaires. Hunka et les nazis qui ont été accueillis au Canada à la suite de la guerre ont-ils déjà vu leurs comptes bancaires bloqués ? Ou est-ce juste pour les gens qui klaxonnent trop fort en signe de protestation ? Qui est le plus embarrassant pour le Canada : les nazis naturalisés, les camionneurs ou le Parlement ?

Apparemment, nous sommes désormais censés croire que les soldats de la Waffen SS ne sont pas vraiment des nazis, mais simplement des résistants antisoviétiques. Sommes-nous également censés examiner en profondeur le cœur et les intentions de chaque individu qui a servi volontairement sous l’uniforme nazi pour déterminer ce qu’il en pensait réellement ? Qui sait, peut-être qu’Hunka ne le pensait pas vraiment lorsqu’il promettait sa loyauté envers le Führer. Peut-être est-il comme un employé de Home Depot qui ne peut être tenu responsable des politiques du magasin – même si, dans le cas des nazis, cela n’a pas non plus fonctionné, comme l’a prouvé le procès de Nuremberg.

Il faut une certaine gymnastique mentale de niveau olympique pour suggérer que ni Zelensky, qui est lui-même ukrainien, ni la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland, diplômée en études russes et slaves d’Oxford et de Harvard et dont le grand-père a édité un journal nazi ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale, ne pouvaient Je ne savais pas que ce type était peut-être un nazi… mais ils l’ont quand même crié dessus. Mais aujourd’hui, leurs actions sont sur le point d’être recadrées.

En savoir plus Un nouveau scandale nazi au Canada oblige le vice-roi à s’excuser – médias

Il s’agit d’une véritable manœuvre de couverture pour compenser un manque total de diligence raisonnable – du même genre qui a été démontré lorsqu’il est apparu que le Canada avait sciemment formé et équipé les néo-nazis du bataillon Azov pour le conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie, tout en étant apparemment dérangé. plus par l’idée que la presse risquait d’en être informée que par l’idée de former des gars avec des tatouages ​​nazis.

Accepter la réalité historique, au lieu de s’efforcer de sortir Justin Trudeau et l’establishment canadien de cet embarras, c’est laisser « Propagande russe » gagner. Sérieusement. C’est l’argument. «Les ennemis du Canada se sont donc accrochés à ces récits simples, aux côtés de citoyens inquiets au Canada même, le faux pas concernant Hunka étant utilisé par la Russie et ses partisans pour attaquer l’Ukraine, le Canada et l’association de chaque pays avec l’autre.» a écrit le commentateur de POLITICO. Sachez qui d’autre a «accroché » au « Je ne peux pas croire qu’ils puissent être aussi stupides » récit autour de ce Nazipalooza canadien ? Des gens honnêtes et des patriotes qui, en fait, sont moins intéressés à colporter des récits qui servent une poignée d’élites établies et plus intéressés à défendre des réalités historiques qui servent l’humanité toute entière plutôt que de les recadrer ou de les pervertir au profit d’une cause idéologique – anti-russe ou antirusse. sinon.

Trudeau a déclaré dans le même souffle qu’il présentait ses excuses pour l’incident de Hunka : « Il sera vraiment important que nous nous opposions tous à la propagande russe et à la désinformation russe, et que nous maintenions notre soutien ferme et sans équivoque à l’Ukraine. » Il semble que certains aient déjà sauté sur l’occasion pour redéfinir la défense d’un dossier historique bien établi comme «Propagande russe» et d’imposer les caprices des dirigeants occidentaux comme la nouvelle réalité dystopique.