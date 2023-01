Définir les vêtements de travail non binaires et plus : la semaine dans les lectures du journaliste

Il a marié les voix et les motifs de “Running Up That Hill” de Kate Bush à une version tonitruante du thème “Stranger Things” dans la perspective du deuxième volume de la quatrième saison de l’émission. Il a entrelacé la reprise de “No Woman No Cry” de la chanteuse nigériane Tems avec “Alright” de Kendrick Lamar dans le teaser de “Black Panther: Wakanda Forever”. Il a mis une sinistre chanson sur “It’s Nice to Have a Friend” de Taylor Swift pour le thriller de poupée diabolique “M3GAN”.

En tant que compositeur, Rosen est à l’avant-garde du mouvement de trailerization – retravaillant des chansons existantes pour maximiser leur impact dans les bandes-annonces de films et d’émissions de télévision.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Olivier Whang