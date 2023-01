Définir les résolutions du Nouvel An ? Commencez par ces paroles de sagesse

L’arrivée d’une nouvelle année présente un moment pour fixer des objectifs et reconsidérer ce qui est possible. Comme le prouvent les personnes que nous avons présentées dans la série du Times, il n’est jamais trop tard, il n’y a pas qu’une seule façon – et pas de date limite – lorsqu’il s’agit de poursuivre ses rêves. Nous avons rassemblé quelques-unes de leurs meilleures paroles de sagesse. Laissez leur expérience vécue et leurs conseils encourageants (Rêvez grand ! Ne laissez pas la peur vous barrer la route ! Faites quelque chose de nouveau !) vous inspirer pour fixer vos résolutions.