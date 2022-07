Définir la “récession”: l’administration Biden refuse de voir la réalité économique

Au lieu de s’attaquer au problème le plus pressant des Américains ordinaires, le président et son équipe jouent à des jeux de mots

Comme toute personne ayant un pouls peut en témoigner, les temps sont durs et chaque Américain non millionnaire est aux prises avec le poids de l’économie.

L’inflation est maintenant à son plus haut niveau depuis 40 ans et les conditions économiques sont pires que lorsque Jimmy Carter dirigeait le spectacle. Et pourtant, malgré tous les faits, Joe Biden et son équipe à la Maison Blanche insistent sur le fait que tout va bien, comme le chien mème dans la maison en flammes.

Plutôt que de s’attaquer à tous les symptômes d’une économie en grande difficulté, l’administration Biden a lancé une campagne de propagande destinée à vous convaincre que tout se passe comme prévu. Ne vous fiez pas à vos yeux menteurs. Ou blâmer la Russie en l’appelant le “La hausse des prix de Poutine” – oui, ça marche.

Ce n’est un secret pour personne qu’il y a une récession en cours, et peu importe comment vous l’appelez. Que l’administration Biden veuille la définir comme une récession économique ou non, ce qui compte, c’est que les gens ont du mal à payer les factures et qu’aucun effort sérieux n’est fait pour lutter contre l’inflation, qui frappe tout, du prix de l’essence à la facture d’épicerie. .

Des prix du gaz plus élevés ? Ne vous inquiétez pas, achetez simplement un véhicule électrique, comme si vous pouviez vous le permettre. C’est en tout cas ce que suggère le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg. Et dire qu’il est encore plus populaire parmi certains démocrates que Biden.

Les fast-foods ont commencé à pratiquer « rétrécissement » en réduisant la quantité de nourriture qu’ils mettent sur le plateau alors que vous continuez à payer le même prix. Du côté positif, cela pourrait résoudre le problème croissant de l’obésité en Amérique.

Avec les dernières données publiées, l’économie américaine répond désormais à la définition de facto d’une «récession», qui correspond à deux trimestres consécutifs de croissance négative. C’est la définition que Reuters a utilisée pour décrire l’économie de Hong Kong en 2019 et celle du Japon en 2020. Il ne fait aucun doute que leurs économies, qui ont connu deux trimestres successifs de déclin, ont subi une récession.

Et pourtant, en raison de l’allergie apparente de Biden à toute nouvelle qui rend son administration inepte et son plan de transition verte irréaliste semble à moitié cuit – sans parler du fait que les démocrates risquent sérieusement de perdre le contrôle de la Chambre et du Sénat en les prochaines mi-sessions de novembre 2022 – son équipe a choisi de se boucher les yeux et les oreilles.

Maintenant que les rapports sont sortis selon lesquels le PIB du pays a diminué de 0,9 % au deuxième trimestre de cette année, cette évolution pourrait servir de nouveau clou dans le cercueil proverbial des démocrates au prochain semestre.

Les théoriciens du complot pourraient suggérer que le ralentissement économique fait en fait partie du plan visant à mettre la classe moyenne en faillite afin que la promesse du Forum économique mondial de “tu ne posséderas rien et tu seras heureux » d’ici 2030 arrive, mais il peut y avoir une explication plus simple – Biden et son équipe ne sont tout simplement pas faits pour gérer l’économie, et ils ont du mal à maintenir leur rêve d’une société zéro carbone en vie alors que tout le reste va à l’enfer dans un panier à main.

Après tout, il sera difficile de concrétiser l’un de ces plans s’ils sont tous démis de leurs fonctions d’ici 2024.

Indépendamment de ce qui se passe réellement, les Américains moyens de la classe ouvrière et de la classe moyenne ne se soucieront pas des mots sur une feuille de papier confirmant ce qu’ils savent depuis le début : il devient de plus en plus difficile de remplir le panier d’épicerie. Le rapport ne fait que confirmer aux économistes ce que chaque Américain qui a du mal à payer ses factures de carte de crédit a connu depuis que Trump a quitté ses fonctions en 2021.

“Alors que certains soutiennent que deux trimestres consécutifs de baisse du PIB réel constituent une récession, ce n’est ni la définition officielle ni la façon dont les économistes évaluent l’état du cycle économique,» a déclaré la Maison Blanche la semaine dernière. “Au lieu de cela, les déterminations officielles des récessions et l’évaluation de l’activité économique par les économistes sont basées sur un regard holistique sur les données – y compris le marché du travail, les dépenses des consommateurs et des entreprises, la production industrielle et les revenus.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a fait écho à la ligne du parti en insistant sur les nouvelles du câble selon lesquelles le pays n’est pas en “récession”, définissant cette période de souffrance comme une « période de transition où la croissance ralentit ».

Tout comme la définition changeante de «femme», l’administration Biden est plus qu’heureuse de redéfinir des termes comme «récession» lorsque cela convient à son programme.

“Il y a donc un ralentissement et les entreprises peuvent le voir et c’est approprié, étant donné que les gens ont maintenant des emplois et que nous avons un marché du travail solide”, Yellen a insisté.

Si le marché du travail est si fort, c’est uniquement parce que tout le monde lutte pour éviter l’itinérance. Dans un environnement économique plus idéal, tout homme et toute femme qui travaillent seraient sur le marché du travail pour poursuivre une mobilité ascendante et s’offrir de meilleures choses – et non pas travailler au noir en tant que chauffeurs Uber juste pour joindre les deux bouts.

Biden et son équipe ont remporté un tour de victoire après que les prix de l’essence soient passés de leur sommet de plus de 5,00 $ le gallon à 4,61 $. Il convient de noter que les prix n’étaient que d’environ 2,38 dollars au début de la présidence de Biden. Tout est relatif.

Buttigieg est même allé jusqu’à suggérer que le prix astronomique du gaz était bon pour l’environnement car “Plus nous souffrons tous du prix élevé de l’essence, plus il y a d’avantages pour ceux qui peuvent accéder aux véhicules électriques.” Je suis sûr que ceux qui ont du mal à payer leurs factures seront ravis d’apprendre que leurs problèmes financiers seront résolus une fois qu’ils pourront s’offrir une Tesla.

En essayant de poser la question de la définition d’un “récession,” Biden esquive sa responsabilité envers le contribuable américain.

Les démocrates paieront probablement un coût élevé aux urnes lors des prochains mandats. Alors que les cotes d’approbation de Biden sur les performances au travail, les performances économiques et l’inflation continuent de baisser, ses cohortes au Congrès vont être celles qui souffriront aux urnes.

En effet, environ 75 % des électeurs américains – une augmentation par rapport à 43 % l’été dernier – identifient l’inflation et le coût de la vie comme la préoccupation économique la plus importante pour leurs familles. Biden et son équipe d’économistes hack peuvent redéfinir la « récession » comme ils l’entendent, mais il est difficile d’argumenter contre les chiffres.